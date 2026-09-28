Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Bước ngoặt đến khi Thành Long hợp tác với đạo diễn Viên Hòa Bình trong Túy Quyền. Bộ phim xây dựng hình tượng Hoàng Phi Hồng trẻ trung, nghịch ngợm và hài hước hơn. Nhân vật không phải cao thủ hoàn hảo ngay từ đầu mà thường xuyên vụng về, gặp thất bại và rơi vào những tình huống trớ trêu.

Thành công của Lý Tiểu Long đã tạo nên hình mẫu quen thuộc cho các nam diễn viên võ thuật: mạnh mẽ, ít lời, sở hữu kỹ năng chiến đấu vượt trội và luôn làm chủ những cuộc đối đầu. Thành Long lại không hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu này. Thay vì cố trở thành một phiên bản khác của các đàn anh, ông tìm cách khai thác những điểm mạnh riêng, đặc biệt là khả năng biểu diễn hình thể và khiếu hài hước.

Điểm đặc biệt nằm ở cách Thành Long kết hợp võ thuật với hài hình thể. Các màn giao đấu không chỉ nhằm thể hiện sức mạnh mà còn được xây dựng như những chuỗi hành động có tiết tấu, kết hợp giữa kỹ năng, biểu cảm và yếu tố gây cười. Nhân vật có thể bị đánh ngã, đau đớn hoặc trở thành trò cười trước khi tìm được cách vượt qua đối thủ.

Cách thể hiện này tạo nên hình tượng khác biệt so với kiểu anh hùng võ thuật truyền thống. Nhân vật của Thành Long không phải lúc nào cũng chiến thắng dễ dàng. Sự vụng về, sợ hãi và những khoảnh khắc thất thế trở thành một phần của câu chuyện, giúp nhân vật gần gũi hơn với khán giả.

Thành công của Túy Quyền củng cố hướng đi này. Thành Long tiếp tục kết hợp hành động và hài trong nhiều tác phẩm như Kế Hoạch A, Câu Chuyện Cảnh Sát hay Long huynh hổ đệ. Các pha rượt đuổi, chiến đấu và vượt chướng ngại vật ngày càng được xây dựng công phu, tận dụng không gian, đạo cụ và khả năng biểu diễn của chính nam diễn viên.

Một trong những dấu ấn lớn của Thành Long là ông biến những giới hạn của con người thành chất liệu cho nhân vật. Nhân vật của ông có thể mắc sai lầm, bị dồn vào thế bí hoặc chịu đau đớn, nhưng luôn tìm cách đứng dậy và tiếp tục đối đầu. Chính sự kết hợp giữa nguy hiểm, hài hước và tính đời thường khiến các màn hành động của ông có màu sắc riêng.

Phong cách này sau đó tiếp tục được phát huy khi Thành Long bước ra thị trường quốc tế. Những bộ phim như Giờ Cao Điểm, Trưa Thượng Hải và Hiệp Sĩ Thượng Hải tiếp tục khai thác công thức hành động pha hài, giúp hình ảnh nam diễn viên đến gần hơn với khán giả phương Tây.

Dĩ nhiên, dấu ấn của Thành Long không thể chỉ được tạo nên bởi một bộ phim. Tuy nhiên, Túy Quyền là cột mốc quan trọng, khi hướng đi riêng của ông trở nên rõ ràng hơn. Thay vì cố gắng trở thành một anh hùng võ thuật theo khuôn mẫu có sẵn, Thành Long xây dựng nhân vật với cả sức mạnh lẫn khuyết điểm.

Từ đó, võ thuật trong phim Thành Long không chỉ là những màn phô diễn kỹ năng. Nó trở thành một phần của câu chuyện, nơi tiếng cười, sự đau đớn, nguy hiểm và nghị lực cùng tồn tại. Chính công thức ấy giúp ông thoát khỏi cái bóng của những ngôi sao đi trước và từng bước tạo dựng một hình tượng hành động có phong cách riêng, khó sao chép trên màn ảnh.