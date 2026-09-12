Thành Long công khai ADHD ở tuổi ngoài 70, chuyên gia cảnh báo điều dễ nhầm lẫn

Sao quốc tế 12/09/2026 12:35

Năm 2026, Thành Long mở tài khoản Xiaohongshu và chia sẻ những hình ảnh đời thường ở tuổi ngoài 70. Trong video đầu tiên, ngôi sao võ thuật bất ngờ nhắc đến ADHD khi đặt câu hỏi: “Làm thế nào để ADHD của tôi có thể tập trung chú ý?”. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi nhiều người vẫn cho rằng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) chủ yếu xuất hiện ở trẻ em.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 11/9, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải đã phân tích trường hợp của Thành Long và ADHD ở người trưởng thành. Cơ sở này cho biết ADHD là một rối loạn phát triển thần kinh khởi phát từ thời thơ ấu, nhưng các triệu chứng có thể tiếp tục kéo dài khi trưởng thành.

Theo “Đồng thuận chuyên gia về chẩn đoán và điều trị ADHD ở người trưởng thành tại Trung Quốc năm 2023”, khoảng 30-50% người mắc ADHaD có triệu chứng kéo dài đến tuổi trưởng thành. Một số người không được phát hiện từ nhỏ, chỉ nhận ra vấn đề khi gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Thành Long công khai ADHD ở tuổi ngoài 70, chuyên gia cảnh báo điều dễ nhầm lẫn - Ảnh 1

Ở người trưởng thành, ADHD không nhất thiết biểu hiện bằng sự hiếu động rõ rệt. Các dấu hiệu có thể là khó duy trì sự chú ý, dễ bị phân tâm, thường xuyên trì hoãn, khó quản lý thời gian, bồn chồn hoặc gặp khó khăn trong kiểm soát hành vi và cảm xúc.

Trường hợp Thành Long vì thế thu hút sự chú ý, song chuyên gia nhấn mạnh việc mất tập trung không đồng nghĩa một người mắc ADHD. Sau khi nhiều người nổi tiếng công khai tình trạng của mình, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết và bài kiểm tra nhanh về ADHD. Tuy nhiên, người dùng không nên tự chẩn đoán dựa trên những nội dung này.

Theo Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải, chẩn đoán ADHD cần dựa trên quá trình bác sĩ khai thác tiền sử, đánh giá lâm sàng và thực hiện các kiểm tra cần thiết.

Thành Long công khai ADHD ở tuổi ngoài 70, chuyên gia cảnh báo điều dễ nhầm lẫn - Ảnh 2

Nhu cầu khám ADHD ở người trưởng thành tại Trung Quốc cũng đang tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, phòng khám ADHD người trưởng thành của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải ghi nhận 678 trường hợp khám lần đầu và được chẩn đoán, tăng 125,2% so với cùng kỳ năm trước và gấp 13 lần năm 2023.

Các chuyên gia cho rằng ADHD không đồng nghĩa với việc một người không thể học tập, làm việc hay đạt thành tựu. Điều trị nhằm kiểm soát triệu chứng, cải thiện khả năng hoạt động và chất lượng cuộc sống. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thuốc, liệu pháp nhận thức - hành vi cùng các biện pháp hỗ trợ khác.

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