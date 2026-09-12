Tin đồn tình ái giữa Lưu Diệc Phi và lãnh đạo tập đoàn lớn gây chú ý trở lại

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh Lưu Diệc Phi đang nổi tiếng với vai Hoàng Diệc Mai trong bộ phim “Câu chuyện hoa hồng”. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những tương tác trên có thể là “tín hiệu” tình cảm giữa hai người. Khoảng cách 18 tuổi càng khiến câu chuyện nhận được nhiều bàn luận.

Tin đồn tình cảm giữa Dư Thừa Đông và Lưu Diệc Phi xuất hiện vào tháng 3/2025. Thời điểm đó, Dư Thừa Đông đăng video quảng bá mẫu xe Luxeed R7, trong đó xuất hiện hình ảnh hoa hồng vàng. Lưu Diệc Phi sau đó nhấn thích bài đăng và hai người cũng được phát hiện theo dõi nhau trên Weibo.

Tuy nhiên, Dư Thừa Đông sau đó nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Ông cho biết: “Đến nay tôi còn chưa từng gặp cô ấy”.

Không lâu sau, Huawei công bố Lưu Diệc Phi trở thành đại sứ thương hiệu Luxeed. Nữ diễn viên và Dư Thừa Đông xuất hiện cùng nhau trong một số hoạt động quảng bá, qua đó cho thấy mối liên hệ giữa hai người trước công chúng chủ yếu nằm trong khuôn khổ hợp tác thương mại.

Thời điểm tin đồn lan rộng, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết mức độ tìm kiếm thông tin liên quan đến Lưu Diệc Phi, Dư Thừa Đông và Luxeed tăng đáng kể. Lượng tư vấn trên một số nền tảng bán hàng cũng được cho là có sự gia tăng.

Đến tháng 4/2026, Luxeed tiếp tục nâng vị trí của Lưu Diệc Phi từ đại sứ lên người đại diện thương hiệu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá mẫu MPV cao cấp đầu tiên của hãng, Luxeed V9.

Sau hơn một năm, những thông tin từng gây xôn xao về mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Dư Thừa Đông lại được nhắc lại trong bối cảnh vị lãnh đạo Huawei tiếp tục xuất hiện dày đặc trong các hoạt động của tập đoàn.

Dư Thừa Đông không chỉ phụ trách lĩnh vực ô tô. Ông là một trong những lãnh đạo nổi bật của Huawei và từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các dòng điện thoại Mate và P. Hiện ông tiếp tục tham gia sâu vào cả mảng thiết bị tiêu dùng và ô tô thông minh của tập đoàn.

Sinh năm 1969, Dư Thừa Đông gia nhập Huawei vào năm 1993 sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tây Bắc và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa. Xuất phát điểm là một kỹ sư, ông từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và trở thành một trong những gương mặt cấp cao thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện ra mắt sản phẩm của Huawei.

Cho đến nay, không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Dư Thừa Đông và Lưu Diệc Phi có quan hệ tình cảm. Những lần hai người xuất hiện cùng nhau trước công chúng đều liên quan đến các hoạt động quảng bá của Luxeed.