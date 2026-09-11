Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh luận, sự nghiệp đứng trước ngã rẽ

Sao quốc tế 11/09/2026 14:53

Trước khi gặp vấn đề sức khỏe vào cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư được xem là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của thế hệ sinh sau năm 1995. Cô sở hữu nhiều tác phẩm được chú ý, thường xuyên đảm nhận vai nữ chính và có cơ hội góp mặt trong các dự án lớn.

Trang 163 mới đây đăng bài phân tích những động thái gần đây của Triệu Lộ Tư, cho rằng một số lựa chọn của nữ diễn viên khiến công chúng tiếc nuối và đặt dấu hỏi về hướng phát triển sự nghiệp.

Trước khi gặp vấn đề sức khỏe vào cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư được xem là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của thế hệ sinh sau năm 1995. Cô sở hữu nhiều tác phẩm được chú ý, thường xuyên đảm nhận vai nữ chính và có cơ hội góp mặt trong các dự án lớn.

Sau thời gian dài tạm dừng công việc, nữ diễn viên gần như không xuất hiện trong các đoàn phim mới. Khoảng thời gian vắng bóng kéo dài khiến hoạt động diễn xuất của cô bị ảnh hưởng, trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện những gương mặt mới.

Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh luận, sự nghiệp đứng trước ngã rẽ - Ảnh 1

Cuối tháng 7, Triệu Lộ Tư bất ngờ kêu gọi các biên kịch gửi kịch bản và được cho là đã mua bản quyền 9 tác phẩm. Sau đó, cô bắt tay sản xuất dự án đầu tiên mang tên SONDER – Tôi không phải NPC.

Theo truyền thông Trung Quốc, phim được quay tại Hoành Điếm trong khoảng 8-9 ngày. Dàn diễn viên gồm những gương mặt chưa có nhiều tên tuổi, trong khi bố của Triệu Lộ Tư cũng tham gia tác phẩm do con gái đứng ra sản xuất.

Việc nữ diễn viên chủ động tìm kịch bản và chuyển sang vai trò sản xuất khiến một bộ phận khán giả cho rằng cô đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dự án lớn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là cách Triệu Lộ Tư chủ động kiểm soát sự nghiệp sau thời gian gián đoạn.

Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh luận, sự nghiệp đứng trước ngã rẽ - Ảnh 2

Mô hình sản xuất SONDER được cho là áp dụng hình thức chia doanh thu thay vì trả cát-xê cố định cho diễn viên. Cách làm này giúp giảm áp lực kinh phí nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về khả năng thu hút khán giả, đặc biệt khi thời gian quay chưa đến 10 ngày.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư được cho là sẽ tham gia Thư từ biệt, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Kirstin Gill, thuộc thể loại hài đen.

Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn thử sức với ca hát, kinh doanh và thời trang. Dù nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, diễn xuất vẫn là lĩnh vực quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô.

Theo một số nguồn tin được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Triệu Lộ Tư hiện phải chủ động tìm kiếm dự án thay vì được các nhà sản xuất săn đón như trước. Tuy nhiên, đây mới là nhận định từ truyền thông và dư luận. Việc hướng đi mới là bước lùi hay cơ hội để nữ diễn viên xây dựng lại vị thế vẫn cần được chứng minh qua những dự án tiếp theo.

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Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư được cho là sẽ trở lại đóng phim sau gần 2 năm. Đồng thời, cô đang từng bước chuyển trọng tâm sự nghiệp sang lĩnh vực sản xuất nội dung.

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