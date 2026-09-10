Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chênh lệch cát-xê 2,5 lần trong 'Đầu xuân tươi sáng'?

Sao quốc tế 10/09/2026 11:40

Thông tin xoay quanh thù lao của dàn diễn viên Đầu xuân tươi sáng đang trở thành một trong những chủ đề được khán giả quan tâm. Đáng chú ý, mức cát-xê được lan truyền của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được cho là có khoảng cách 2,5 lần, dù cả hai cùng đảm nhận vai chính trong tác phẩm.

“Đầu xuân tươi sáng” đang nhận được sự quan tâm của khán giả Trung Quốc, kéo theo nhiều cuộc bàn luận về sức hút của bộ phim cũng như vị thế và mức thù lao của dàn diễn viên.

Theo thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội, Tỉnh Bách Nhiên được cho là nhận khoảng 10 triệu NDT cho vai diễn trong phim, trong khi Tôn Thiên nhận khoảng 4 triệu NDT. Nếu những con số này chính xác, cát-xê của nam diễn viên 37 tuổi cao gấp 2,5 lần bạn diễn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin chưa được các bên liên quan xác nhận chính thức. Tỉnh Bách Nhiên được cho là có mức thù lao cao nhất đoàn phim nhờ nhiều năm hoạt động và sở hữu kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực điện ảnh.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chênh lệch cát-xê 2,5 lần trong 'Đầu xuân tươi sáng'? - Ảnh 1

Gia nhập showbiz từ năm 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên từng có gần một thập kỷ hợp tác với Hoa Nghị Huynh Đệ. Anh gây chú ý với “Toàn thành nhiệt luyến” năm 2010 và giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh.

Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như “Âm mưu hoàng tộc”, “Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại” và “Thất cô”. Đặc biệt, việc thay thế Kha Chấn Đông trong “Tróc yêu ký” trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên được nâng lên đáng kể.

Có thời điểm khoảng năm 2016, anh duy trì lịch trình đóng 3-4 phim điện ảnh mỗi năm. Sau năm 2019, khi lời mời từ mảng điện ảnh giảm, Tỉnh Bách Nhiên bắt đầu mở rộng sang nhiều thể loại và dần chuyển trọng tâm sang truyền hình từ năm 2021. “Đầu xuân tươi sáng” vì thế được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường mới của nam diễn viên.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chênh lệch cát-xê 2,5 lần trong 'Đầu xuân tươi sáng'? - Ảnh 2

Trong khi đó, Tôn Thiên có xuất phát điểm và mức độ nổi tiếng khiêm tốn hơn. Tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hý kịch Trung ương, cô từng tham gia nhiều dự án truyền hình và chiếu mạng nhưng chưa có tác phẩm tạo tiếng vang lớn.

Sau khoảng 8 năm hoạt động, “Đầu xuân tươi sáng” giúp Tôn Thiên được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Dù vậy, việc cô có thể tận dụng thành công này để nâng tầm vị thế hay không vẫn cần được chứng minh bằng những dự án tiếp theo.

Một số ý kiến trong ngành cho rằng độ ăn ý của cặp đôi chính là yếu tố quan trọng tạo sức hút, nhưng “Đầu xuân tươi sáng” chưa thực sự tạo được hiệu ứng tình cảm mạnh giữa hai nhân vật. Vì vậy, Tôn Thiên có thể hưởng lợi về độ nhận diện, song để chính thức bước lên vị trí mới, nữ diễn viên vẫn cần thêm một tác phẩm đủ sức tạo dấu ấn riêng.

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Tỉnh Bách Nhiên xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng, sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

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