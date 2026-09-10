Biển Đông có thể xuất hiện bão số 6 trong 1-2 ngày tới, dự báo khu vực mưa to

Dự báo trong khoảng 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 80%). Không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 30 - 40%).

Theo thông tin báo Lao Động , Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9.9, trên dải hội tụ nhiệt đới đã hình thành một vùng áp thấp.

Từ ngày 10.9 đến ngày 11.9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây mưa ở một số khu vực.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực duyên hải nam Trung Bộ, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có xác suất mạnh lên thành bão. Ảnh: Báo Lao Động.

Từ ngày 12 - 17.9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực miền Trung, ở khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, diễn biến vùng mưa lớn ở miền Trung cũng như cường độ mưa, lượng mưa còn có thể thay đổi do tùy thuộc vào diễn biến của vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành bão), cơ quan khí tượng thủy văn sẽ thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thiên tai trong những ngày tới.

Mùa bão năm 2026 được dự báo có số bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, song vẫn có khả năng xuất hiện bão mạnh, diễn biến phức tạp. Từ tháng 9 đến tháng 12, khu vực chịu ảnh hưởng của bão có xu hướng dịch dần xuống Trung Bộ và phía nam.

Trước nguy cơ mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó.

Chính quyền cơ sở được yêu cầu thông tin kịp thời đến người dân; rà soát, sơ tán người tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để cứu hộ, hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.