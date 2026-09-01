Nóng: Bão Saudel ‘tái sinh’, trở thành bão số 5 trên Biển Đông

Lúc 4h, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc.

Theo thông tin báo VietNamNet , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 năm 2026 trên Biển Đông, có tên quốc tế là Saudel.

Việc áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cho thấy Saudel đã “tái sinh” trên Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Trước đó, Saudel hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, mạnh lên thành bão và di chuyển về phía Trung Quốc. Sau khi đổ bộ và đi sâu vào đất liền nước này, bão suy yếu thành vùng áp thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng 31/8, vùng áp thấp này di chuyển xuống vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tái tổ chức và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nay tiếp tục mạnh trở lại thành bão.

Theo báo Dân trí, lúc 4h ngày 1/9, tâm bão số 5 hoạt động trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai, bão số 5 đi theo hướng Đông Bắc hướng về phía eo biển Đài Loan với tốc độ khá nhanh 15-25km/h và cường độ ít có khả năng thay đổi.

Đến 4h ngày 3/9, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ bão vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày và đêm 3/9, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h ngày 4/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), cường độ áp thấp nhiệt đới lúc này mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây rồi suy yếu dần.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km và tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.