Bão số 3 vừa hình thành, Biển Đông tiếp tục có gió giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông
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Theo báo Tuổi Trẻ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 5h sáng 5-8, tâm bão số 3 đang ở trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.
Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5-10km đi vào đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần dần thành áp thấp nhiệt đới.
Theo VOV, Theo dự báo, đến 7h ngày 6/8, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, đến khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), tại vị trí khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ giảm xuống còn cấp 6-7, giật cấp 9.
Đến 7h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, đến khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-Dông, tại vị trí khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp, với sức gió dưới cấp 6.
Như vậy, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.
Do ảnh hưởng của bão số 3, ở vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.