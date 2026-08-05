Bão số 3 vừa hình thành, Biển Đông tiếp tục có gió giật cấp 10

Xã hội 05/08/2026 09:59

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông

Theo báo Tuổi Trẻ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 5h sáng 5-8, tâm bão số 3 đang ở trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5-10km đi vào đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần dần thành áp thấp nhiệt đới.

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Bão số 3 vừa hình thành trên Biển Đông. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo VOV, Theo dự báo, đến 7h ngày 6/8, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, đến khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), tại vị trí khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ giảm xuống còn cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 7h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, đến khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-Dông, tại vị trí khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp, với sức gió dưới cấp 6.

Như vậy, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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