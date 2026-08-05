Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/8/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường, gặp toàn chuyện vui, giàu lại thêm giàu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/8/2026, tuổi Dần được dự báo sẽ có quý nhân nâng đỡ, vận trình vô cùng tốt đẹp và suôn sẻ. Bản mệnh có thể tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù con giáp này làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Đó có thể là người lạ hoặc người quen, dù là ai cũng không quan trọng vì miễn là cuối cùng công việc được hoàn thành như ý.

Chẳng những vậy, đường tài lộc của bản mệnh cũng có phần khởi sắc hơn. Người buôn bán kinh doanh được cát thần hộ mệnh nên làm ăn phát tài, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, vốn liếng thu hồi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng. Người làm công cứ chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/8/2026, công việc của Mão cực kỳ suôn sẻ và tốt đẹp nhờ Tam Hợp trợ vận. Có vài kẻ thích ném đá giấu tay nhưng chẳng làm gì được bạn, vì bạn tốt xấu ra sao đều thể hiện thẳng ra chứ không thảo mai để lấy lòng cấp trên, đối tác như bao người. Làm ăn có tâm thì càng ngày càng có tầm nên đừng sợ tiểu nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Thiên Tài cũng đem lại những tín hiệu đáng mừng cho công việc của Mão. Bạn cẩn thận trong từng đường đi nước bước nên cũng giúp được người khác rất nhiều. Ai muốn chơi xổ số, bốc thăm may mắn hoặc mua đất nên tận dụng ngày này.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/8/2026, với sự giúp sức của Chính Ấn, tuổi Sửu có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó. Bạn vượt qua những khó khăn vô cùng dễ dàng khiến cuộc sống của bạn trở nên viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ để bản mệnh có cơ hội cải thiện chuyện tình cảm của mình trong thời điểm này. Bạn nên thể hiện sự đáng tin cậy trong cách hành động và lời nói để người ấy cảm thấy an tâm về bạn nhé.

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