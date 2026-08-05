Đu đủ không chỉ ngon ngọt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 05/08/2026 05:00

Đu đủ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Đặc biệt, trái cây này cũng là một nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A, lượng folate và kali tốt.

Đu đủ, một loại trái cây nhiệt đới phổ biến và ngon miệng. Bên cạnh đó, cây đu đủ còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chính vì thế, khi biết được cây đu đủ chữa bệnh gì hay nói chung cây đu đủ có tác dụng gì, mọi người sẽ yêu thích loại trái cây thơm ngon này hơn.

Đu đủ không chỉ ngon ngọt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ là trái cây bổ dưỡng cung cấp cho bạn rất nhiều chất chống oxy hoá. Bằng cách tăng cường lượng chất chống oxy hoá, bạn có thể loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể và có được sức khỏe tốt hơn. Hơn nữa, đu đủ cũng cung cấp cho bạn đồng, chất xơ, axit pantothenic, folate, vitamin A, magiê, riboflavin, vitamin C, và thiamin.

 

Công dụng của quả đu đủ đối với sức khỏe

Làm giảm nguy cơ ung thư: Một trong những lợi ích của đu đủ là cung cấp cho bạn các chất chống oxy hóa mạnh làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các chất dinh dưỡng và chất flavonoid trong đu đủ giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa sự oxy hóa tế bào.

Tác dụng chống viêm, sưng: Trong đu đủ có chất papain, chymopapain và các enzyme tiêu hóa protein khác rất có lợi cho những người mắc bệnh hen suyễn, viêm khớp. Đu đủ xanh có chứa các thành phần chống viêm sưng nên bạn có thể chế biến loại quả này trong các món ăn như nộm, xương hầm ngũ quả để chữa bệnh thấp khớp, viêm khớp xương mãn tính, gout và hen suyễn.

Đu đủ không chỉ ngon ngọt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn: Ngoài việc giữ cho thị lực khỏe mạnh, beta-carotene, một thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín, đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Duy trì đủ lượng vitamin A trong chế độ ăn uống có thể đặc biệt quan trọng đối với trẻ em để giúp giảm viêm đường thở.

Tốt cho người bị bệnh tiểu đường: Với người mắc bệnh tiểu đường, chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ được duy trì đều đặn sẽ giúp bệnh được cải thiện. Một quả đu đủ nhỏ có 3g chất xơ (17g carbohydrate) nên sẽ là lựa chọn xứng đáng với người bị tiểu đường.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Enzyme papain trong quả đu đủ có thể được dùng như chất làm mềm thịt. Đu đủ giàu chất xơ và nước nên ngăn ngừa táo bón, cải thiện hoạt động đường ruột. Bởi vậy, đối với hoạt động của hệ tiêu hóa thì đu đủ là trái cây rất hữu dụng. 

Đu đủ không chỉ ngon ngọt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chế biến và sử dụng đu đủ cần lưu ý

- Nếu bạn thuộc nhóm bị dị ứng với bất cứ loại mủ trái cây nào thì nên thận trọng với đu đủ. Enzyme chitinase trong quả đu đủ tạo ra mủ và có khả năng gây ra phản ứng dị ứng khi kết hợp với thực phẩm chứa latex.

- Nếu mùi của đu đủ khiến bạn khó chịu thì có thể vắt nước chanh vào đu đủ đã được thái lát để giảm mùi.

- Hạn chế ăn đu đủ nếu bị huyết áp cao hoặc tiêu chảy.

Công dụng của đu đủ đối với sức khỏe 

Công dụng của đu đủ đối với sức khỏe 

Đu đủ, một loại trái cây ngọt ngào và bổ dưỡng. Nó không chỉ có hương vị tuyệt vời, mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Vậy ăn đu đủ có tác dụng gì?

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