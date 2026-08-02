Quả roi vừa ngọt vừa thanh mát lại có 4 công dụng mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 02/08/2026 12:00

Quả roi (hay quả mận miền Nam) mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nổi bật nhất là thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng

Quả roi với nhiều tên gọi khác nhau, miền bắc được gọi là quả roi, miền nam được gọi là quả mận, (tiếng anh là rose apple). Quả roi sở hữu nhiều dưỡng chất như sắt, canxi, chất xơ, protein, vitamin C, vitamin A.

Quả roi vừa ngọt vừa thanh mát lại có 4 công dụng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả roi có nhiều màu sắc khác nhau từ đỏ, hồng nhạt, hồng đậm, trắng sữa cho đến xanh lá. Thịt roi xốp, mọng nước, có loại nhiều hạt và có loại không hạt. Thịt quả có vị ngọt, thanh mát và rất mọng nước.

4 công dụng của quả roi đối với sức khỏe

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Kali trong quả roi đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó giúp hạ huyết áp, giảm gánh nặng lên tim. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid và vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu LDL, từ đó làm giảm sự hình thành mảng bám trong lòng mạch. Nhờ đó, việc bổ sung kali và chất chống oxy hóa từ quả roi thường xuyên giúp giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim và các bệnh lý tim mạch khác

Kiểm soát đường huyết: Với chỉ số đường huyết thấp, quả roi là một lựa chọn tuyệt vời cho người bệnh tiểu đường. Đường trong quả roi được cơ thể hấp thụ chậm, giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong thời gian dài. Bên cạnh đó, chất xơ và các hợp chất polyphenol trong quả roi còn giúp cải thiện chức năng đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm, góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể cho người bệnh tiểu đường.

Quả roi vừa ngọt vừa thanh mát lại có 4 công dụng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng hệ thống miễn dịch: Quả roi rất giàu vitamin C giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, chất ô nhiễm và hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh về sức khỏe như bệnh tim, ung thư và viêm khớp. Các gốc tự do được phát triển trong cơ thể khi cơ thể tiếp xúc với bức xạ, thuốc lá hoặc khói và trong quá trình phân hủy thực phẩm. Vitamin C tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu và cũng hỗ trợ chức năng. Vì vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các tổn thương oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Tốt cho thận: Quả roi, với tác dụng lợi tiểu tự nhiên và khả năng loại bỏ độc tố, rất hữu ích cho những người bị nhiễm trùng bàng quang và sỏi thận. Các hợp chất trong quả roi giúp kích thích đào thải nước tiểu, làm sạch đường tiết niệu và giảm nguy cơ hình thành sỏi. Các chuyên gia khuyến nghị người bệnh nhiễm trùng bàng quang nên bổ sung quả roi vào chế độ ăn hàng ngày.

Quả roi vừa ngọt vừa thanh mát lại có 4 công dụng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tác dụng của quả roi tốt cho sức khỏe nhưng để nhận được các lợi ích từ quả roi, bạn cần ăn đúng cách và với lượng cho phép. Ăn quá nhiều quả roi trong ngày chẳng những không mang lại lợi ích vốn có mà còn gây ra nhiều tác dụng phụ như: đầy bụng, khó tiêu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tụt huyết áp…

Nếu bạn ăn quá nhiều quả roi cùng một lúc có thể sẽ làm cho chất xơ trong dạ dày tăng lên, lúc này cơ thể không kịp bài tiết dẫn tới tình trạng hấp thu thức ăn gây ra những chứng khó tiêu và đầy hơi.

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