Công dụng tốt cho sức khỏe ít người chú ý của loại rau phổ biến ở chợ quê

Sự khác biệt giữa cây rau ngót và các loại rau khác rất rõ ràng. Rau ngót có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhiều hơn so với các loại rau thông thường mà nhiều người quen dùng tại các cửa hàng tạp hóa địa phương. Cây rau ngót có thể phát triển trong vườn và rừng tự nhiên một cách mạnh mẽ và thuận lợi. Cây rau ngót cũng được xem là loại thực vật nên được bổ sung trong chế độ ăn uống và trong trang trại nuôi trồng thủy sản. Cây cũng có thể phát triển tốt trong chậu nhỏ hoặc ở những nơi không đủ chất dinh dưỡng.

Cây rau ngót thực sự là một loài thực vật kỳ diệu, với lá và hạt vượt trội hơn bánh mì nướng về cả hương vị và kết cấu, khi chúng chứa đầy dinh dưỡng , vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất để giúp bạn mạnh mẽ hơn trong ngày.

Rau ngót có tính mát, giúp hỗ trợ làm dịu cơ thể trong những ngày nóng bức hoặc khi cơ thể bị nhiệt trong. Nhờ khả năng thúc đẩy bài tiết qua đường tiểu và mồ hôi, rau ngót góp phần đào thải độc tố ra ngoài, làm sạch gan và giảm cảm giác mệt mỏi, nóng bức. Đây là lý do rau ngót thường được dùng trong các món canh giải nhiệt mùa hè.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Với hàm lượng chất xơ hòa tan cao và chỉ số đường huyết thấp, rau ngót hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu. Điều này có thể giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Các hợp chất thực vật trong rau ngót cũng được cho là có khả năng hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường hiệu quả hơn.

Ổn định huyết áp

Một số nghiên cứu cho thấy rau ngót có chứa hoạt chất papaverin - giúp làm giãn cơ trơn và giãn mạch máu, từ đó góp phần giảm áp lực lên thành mạch và hạ huyết áp. Ngoài ra, đặc tính lợi tiểu tự nhiên của rau ngót còn giúp đào thải bớt lượng muối natri và nước dư thừa, hỗ trợ điều hòa huyết áp ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp kiểm soát cân nặng

Rau ngót có hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ và protein thực vật, mang lại cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và luyện tập hợp lý, rau ngót có thể hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng lành mạnh. Ngoài ra, chất xơ trong rau còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và ổn định quá trình trao đổi chất.

Lưu ý khi sử dụng rau ngót

Mặc dù có rất nhiều lợi ích và dinh dưỡng, tuy nhiên rau ngót không dành cho ba đối tượng sau đây:

Phụ nữ đang mang thai: Rau ngót có chứa papaverin có thể gây co thắt tử cung và tăng nguy cơ sảy thai, đặc biệt là trong rau ngót sống. Vì vậy phụ nữ mang thai nên tránh dùng rau ngót sống.

Ảnh minh họa: Internet

Người cao tuổi, người kén ăn, khó ngủ: Rau ngót có tác dụng phụ như khó thở, chán ăn, khó ngủ. Do vậy người lớn tuổi, đặc biệt với những ai có thể trạng yếu chỉ nên dùng rau ngót đã nấu chín nhưng chỉ với một lượng nhỏ.

Người gầy yếu, còi xương, loãng xương: Tuy chứa nhiều canxi nhưng rau ngót còn chứa glucocorticoid - chất có khả năng làm cản trở quá trình hấp thu phốt pho và canxi trong cơ thể. Vì vậy người loãng xương nên tránh dùng.