Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn?

Dinh dưỡng 31/07/2026 05:00

Quả lê từ lâu đã là loại trái cây nhiệt đới được rất nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh mát, mọng nước và cực kỳ dễ ăn. Không chỉ đơn thuần là một món tráng miệng giải nhiệt, quả lê còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả lê giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, chất xơ có trong lê còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột. Thường xuyên ăn quả lê giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả lê 

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đối với những người đang lo lắng về đường huyết, quả lê là một lựa chọn trái cây tuyệt vời giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Quả lê có chỉ số đường huyết (GI) khá thấp và hàm lượng chất xơ anthocyanin dồi dào, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn vài quả lê mỗi tuần có khả năng làm tăng độ nhạy insulin của cơ thể, từ đó kiểm soát và ổn định đường huyết một cách hiệu quả.

Bảo vệ hệ miễn dịch và hô hấp

Vào những ngày thời tiết giao mùa, quả lê phát huy tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ hô hấp vô cùng mạnh mẽ. Hàm lượng vitamin C đậm đặc trong quả lê kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại các loại virus gây cảm cúm. Đặc biệt, trong y học cổ truyền, quả lê chưng đường phèn hoặc mật ong là bài thuốc long đờm, giảm ho và làm dịu cổ họng đau rát cực kỳ hiệu nghiệm.

Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Không dừng lại ở đó, loại trái cây mọng nước này còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch nhờ chứa hàm lượng kali và chất chống oxy hóa procyanidin dồi dào. Kali là khoáng chất đóng vai trò giãn mạch, giúp điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong lê giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa hiệu quả các mảng bám gây xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Bên cạnh tiêu hóa, ăn quả lê thường xuyên còn là phương pháp tự nhiên giúp hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn. Do chứa một lượng nước lớn kết hợp với hàm lượng chất xơ cao, quả lê tạo cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn các món ăn vặt khác. Việc ăn một quả lê trước bữa ăn chính sẽ giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách dễ dàng mà không lo bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn lê nhiều có tốt không?

Lê là một loại trái cây chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều lê, bạn có thể mắc phải các trường hợp sau:

Gặp vấn đề về tiêu hoá: Trong lê chứa lượng đường fructose cao hơn đường glucose do đó các carbohydrate trong lê có thể lên men gây ra các chứng đầy hơi, đau bụng, chướng bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy, và đặc biệt trầm trọng hơn nếu bổ sung lê quá nhiều ở người mắc hội chứng ruột kích thích.

Nạp quá nhiều vitamin: nạp quá nhiều chất xơ gây hại cho tiêu hóa vì cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể. Hàm lượng Vitamin C cao có thể dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, ợ nóng, đầy bụng và đau đầu. Hàm lượng Vitamin A cao: có thể gây mờ mắt, chán ăn, chóng mặt,….

Ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng của trẻ: tiêu thụ quá nhiều lê còn có thể dẫn đến khiếm khuyết về chiều cao và cân nặng của trẻ sơ sinh.

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