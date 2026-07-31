Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn?

Dinh dưỡng 31/07/2026 05:00

Quả lê từ lâu đã là loại trái cây nhiệt đới được rất nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh mát, mọng nước và cực kỳ dễ ăn. Không chỉ đơn thuần là một món tráng miệng giải nhiệt, quả lê còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả lê giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, chất xơ có trong lê còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột. Thường xuyên ăn quả lê giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả lê 

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đối với những người đang lo lắng về đường huyết, quả lê là một lựa chọn trái cây tuyệt vời giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Quả lê có chỉ số đường huyết (GI) khá thấp và hàm lượng chất xơ anthocyanin dồi dào, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn vài quả lê mỗi tuần có khả năng làm tăng độ nhạy insulin của cơ thể, từ đó kiểm soát và ổn định đường huyết một cách hiệu quả.

Bảo vệ hệ miễn dịch và hô hấp

Vào những ngày thời tiết giao mùa, quả lê phát huy tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ hô hấp vô cùng mạnh mẽ. Hàm lượng vitamin C đậm đặc trong quả lê kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại các loại virus gây cảm cúm. Đặc biệt, trong y học cổ truyền, quả lê chưng đường phèn hoặc mật ong là bài thuốc long đờm, giảm ho và làm dịu cổ họng đau rát cực kỳ hiệu nghiệm.

Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Không dừng lại ở đó, loại trái cây mọng nước này còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch nhờ chứa hàm lượng kali và chất chống oxy hóa procyanidin dồi dào. Kali là khoáng chất đóng vai trò giãn mạch, giúp điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong lê giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa hiệu quả các mảng bám gây xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Bên cạnh tiêu hóa, ăn quả lê thường xuyên còn là phương pháp tự nhiên giúp hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn. Do chứa một lượng nước lớn kết hợp với hàm lượng chất xơ cao, quả lê tạo cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn các món ăn vặt khác. Việc ăn một quả lê trước bữa ăn chính sẽ giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách dễ dàng mà không lo bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Loại quả bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi: Vì sao khi nấu chín lại tốt hơn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn lê nhiều có tốt không?

Lê là một loại trái cây chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều lê, bạn có thể mắc phải các trường hợp sau:

Gặp vấn đề về tiêu hoá: Trong lê chứa lượng đường fructose cao hơn đường glucose do đó các carbohydrate trong lê có thể lên men gây ra các chứng đầy hơi, đau bụng, chướng bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy, và đặc biệt trầm trọng hơn nếu bổ sung lê quá nhiều ở người mắc hội chứng ruột kích thích.

Nạp quá nhiều vitamin: nạp quá nhiều chất xơ gây hại cho tiêu hóa vì cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể. Hàm lượng Vitamin C cao có thể dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, ợ nóng, đầy bụng và đau đầu. Hàm lượng Vitamin A cao: có thể gây mờ mắt, chán ăn, chóng mặt,….

Ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng của trẻ: tiêu thụ quá nhiều lê còn có thể dẫn đến khiếm khuyết về chiều cao và cân nặng của trẻ sơ sinh.

Đừng bỏ qua loại quả rẻ tiền bán đầy chợ Việt: Giúp làm sạch và khỏe đường ruột

Đừng bỏ qua loại quả rẻ tiền bán đầy chợ Việt: Giúp làm sạch và khỏe đường ruột

Bí đao là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng để chế biến rau xanh cho mâm cơm gia đình. Loại quả này không chỉ ít chất béo, giàu chất xơ mà còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể, nhất là sức khỏe đường ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   quả lê lợi ích khi ăn quả lê dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 59 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn