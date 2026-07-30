NÓNG: Xăng dầu tiếp tục tăng giá, E10RON95 lên gần 23.000 đồng/lít

Đời sống 30/07/2026 16:25

Chiều 30/7, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan điều hành quyết định tăng 1.500 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.420 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Gần đây, nhiều cửa hàng xăng dầu tại các địa phương phản ánh tình trạng khó nhập dầu diesel trong thời gian gần đây. Chủ một cửa hàng ở Quảng Trị cho biết dù chấp nhận bán lỗ vẫn không được cấp hàng, trong khi trước đây mỗi tháng tiêu thụ khoảng 200m3 dầu diesel. 

"Bên tôi là đại lý lấy hàng qua thương nhân phân phối nhưng từ tháng 2 đến nay, mức hoa hồng chỉ dao động 0 đồng đến 400 đồng/lít. Mỗi khi đến kỳ điều chỉnh tăng giá, việc nhập hàng càng khó hơn. Gần đây, nguồn cung khan hiếm, đặc biệt là dầu diesel gần như không có hàng để nhập", vị này chia sẻ.

NÓNG: Xăng dầu tiếp tục tăng giá, E10RON95 lên gần 23.000 đồng/lít - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo Sở Công Thương Lào Cai, tình trạng thiếu dầu diesel cục bộ xuất hiện từ đầu tháng 6, khiến nhiều cửa hàng, đặc biệt tại khu công nghiệp, khu dịch vụ vận tải và khu vực cửa khẩu, có thời điểm phải tạm ngừng bán. Cơ quan này cho rằng nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp đầu mối thiếu nguồn hàng, trong khi việc vận chuyển từ các kho xa mất 3-4 ngày và mức chiết khấu quá thấp.

Phản hồi về tình trạng trên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trong hệ thống tăng đột biến, đặc biệt tại khu vực phía Bắc. Riêng tháng 7, sản lượng tiêu thụ bình quân mỗi ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, giá xăng dầu đã liên tiếp tăng trong tháng qua do chịu tác động của nhiều yếu tố, theo Bộ Công Thương.

Đó là xung đột giữa Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt nhưng sau đó có dấu hiệu bùng phát trở lại, Iran tiếp tục tấn công một số tàu đi qua eo biển Hormuz. 

Xung đột quân sự có dấu hiệu lan rộng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ, Saudi Arabia và các nhóm vũ trang tại Iraq được Iran hậu thuẫn có các cuộc tấn công lẫn nhau. Xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… 

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng. Cụ thể xăng E5RON92 tăng 5,2%, RON95 tăng 5,7%, dầu diesel tăng 5,35%, dầu mazut tăng 2,77%.

Sau điều chỉnh, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm.

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