Mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người bị cô lập giữa biển nước

Mưa lớn gây ngập sâu tại phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến 16 người dân bị cô lập. Ngay sau đó, lực lượng Công an Lâm Đồng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 28/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng quân sự và công an địa phương giải cứu, đưa 16 người mắc kẹt trong vùng ngập tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu, phường 3 Bảo Lộc, đến nơi an toàn. Khoảng 8h, đơn vị nhận tin từ Công an phường 3 Bảo Lộc về việc mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, 5 hộ dân với 16 người bị cô lập trong vùng nước dâng.

Ngay sau đó, lực lượng điều động 2 xe chuyên dụng và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chia thành nhiều tổ để phối hợp với địa phương tiếp cận từng hộ dân bị cô lập. Hơn một giờ sau, toàn bộ 16 người được đưa đến nơi an toàn. Hình ảnh mưa gây ngập nhiều khu vực ở Bảo Lộc - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ VietNamNet, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nước từ thượng nguồn đổ về theo các sông, suối, làm nhiều khu vực ở phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao ngập sâu, có nơi hơn 1m. Hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Tại tổ dân phố 3 và 16 (phường 3 Bảo Lộc), mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước dâng nhanh khiến nhiều điểm ngập sâu. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương phải huy động nhiều lực lượng triển khai cứu hộ. Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc, đơn vị huy động 34 cán bộ, chiến sĩ (gồm 9 bộ đội và 25 dân quân), chia thành 3 tổ để kiểm tra tình hình và hỗ trợ người dân. Ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận gần 80 hộ tại 6 tổ dân phố bị ảnh hưởng do ngập nước. Nhiều khu vực ngập từ 1-1,2m, có nơi xảy ra thiệt hại ao cá và chuồng gà. Ngoài ra, đơn vị hỗ trợ 17 hộ di chuyển đồ đạc, gia súc và gia cầm đến nơi an toàn. Lực lượng cứu nạn giải cứu bé trai bị nước lũ cô lập - Ảnh: VietNamNet Đến sáng nay, ghi nhận hơn 70 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó gần 10 hộ tại các khu vực ngập sâu đã được di dời. Còn ở phường B'Lao, một số khu vực thuộc tổ dân phố 16 ngập hơn 1m, sau khi nước sông Đại Bình dâng cao. Nhiều nhà dân và diện tích cà phê, sầu riêng, dâu tằm ven sông chìm trong nước. Chính quyền địa phương đã sơ tán 4 hộ khỏi khu vực nguy hiểm, duy trì lực lượng ứng trực hỗ trợ. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại khu vực đường Xuân Diệu, Phan Huy Ích và một số điểm còn ngập để kịp thời hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ.

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