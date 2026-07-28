TP.HCM: Xe ben tông sập nhà dân, gia đình 4 người thoát nạn hy hữu khi đang ngủ

Đời sống 28/07/2026 11:10

Xe ben bất ngờ mất lái lao vào cửa hàng mắt kính ở phường Linh Xuân (TPHCM), khiến 4 người trong một gia đình mắc kẹt dưới đống đổ nát. May mắn, các nạn nhân được người dân kịp thời giải cứu.

Theo thông tin báo Dân Việt, Sáng 28/7, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 27/7, xe ben biển kiểm soát 50H-351.xx do nam tài xế điều khiển chạy trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức.

TP.HCM: Xe ben tông sập nhà dân, gia đình 4 người thoát nạn hy hữu khi đang ngủ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Khi vừa qua giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50 m, xe bất ngờ mất lái, tông văng hơn 20 m dải phân cách thép. Phương tiện này tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, leo lên vỉa hè rồi đâm sập hoàn toàn cửa hàng kinh doanh kính mắt bên đường.

Theo thông tin báo VietNamNet, anh Huỳnh Chí Kiến (người sống đối diện tiệm kính), ngay sau tiếng va chạm chát chúa khiến bụi bay mù mịt, đầu xe ben đã chui lọt vào bên trong nhà hàng xóm. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong đống đổ nát, anh cùng mấy người dân xung quanh vội dỡ tấm sắt ngáng cửa, kéo hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ ra ngoài.

TP.HCM: Xe ben tông sập nhà dân, gia đình 4 người thoát nạn hy hữu khi đang ngủ - Ảnh 2
Cửa hàng kính mắt tan hoang sau tai nạn. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Nhớ lại vụ việc, anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng kính) vẫn chưa hết hoảng loạn. Anh kể, cả nhà vừa đóng cửa đi ngủ chừng 10 phút thì giật mình vì tiếng động chát chúa. Hai con trai ngủ phía ngoài gần cửa, còn vợ chồng anh nằm phía trong. Khi chiếc xe ben lao vào, phần cabin chui sâu vào bên trong tiệm, ép chặt hai vợ chồng anh vào sát tường.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hàng xóm, cả 4 thành viên trong gia đình được giải cứu ra ngoài an toàn. Các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện trong tình trạng tinh thần còn hoảng loạn.

Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý vấn đề bồi thường thiệt hại.

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