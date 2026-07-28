Thời tiết ngày 28/7: TPHCM và Nam Bộ mưa lớn diện rộng, có nơi trên 150mm

Đời sống 28/07/2026 09:53

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 28/7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C.

Trước đó, chiều 27/7, nhiều khu vực ở Nam Bộ xuất hiện mưa dông như tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, thành phố Đồng Nai và TPHCM. Lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, riêng một số khu vực có thể vượt 150mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tối mai (29/7).

Thời tiết ngày 28/7: TPHCM và Nam Bộ mưa lớn diện rộng, có nơi trên 150mm - Ảnh 1
TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn diện rộng trong ngày 28/7/2026. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 28/7:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM có mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại vào giờ cao điểm.

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