Bão số 1 Maysak sang Trung Quốc và suy yếu, nhưng vẫn gây mưa to, thời tiết nguy hiểm

Xã hội 05/07/2026 10:09

Bão số 1 đã đi vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo thông tin VTC News, bão số 1 Maysak đã đi sang đất liền Trung Quốc. Lúc 4h ngày 5/7, tâm bão nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ chậm, khoảng 5-10km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, mặc dù bão đã đi sang Trung Quốc và đang suy yếu nhưng nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão vẫn ở mức cao. Mưa lớn tiếp diễn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và không chủ quan cho đến khi mưa và gió giảm hẳn.

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Bão số 1 đã sang Trung Quốc và đang suy yếu. Ảnh: VTC News. 

Theo đó, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, gây gió mạnh trên khu vực ven biển khu Đông Bắc. Lúc 13h30, trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Khoảng 19h ngày 4/7, bão số 1 áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong khoảng hơn 2 giờ, trước khi đi vào đất liền Móng Cái (Quảng Ninh) vào khoảng 22h cùng ngày. Đến khoảng 2h ngày 5/7, tâm bão di chuyển sang khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Quảng Ninh và vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió mạnh. Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Móng Cái gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Cùng với gió mạnh, từ chiều 4/7 đến sáng 5/7, Quảng Ninh xuất hiện mưa to đến rất to, trong đó Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6mm.

Đến 5 ngày 5/7, tâm bão ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc. Bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h.

“Mặc dù tâm bão đã ra khỏi nước ta, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 tại khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh”, cơ quan khí tượng thông tin.

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Nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão số 1 vẫn còn ở mức cao. Ảnh: VTC News. 

Theo VOV, hiện nay, mực nước trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1; trên một số sông nhỏ như Nậm Kim (Lào Cai), sông Bình Liêu (Quảng Ninh) lên trên mức BĐ1.

Cảnh báo từ hôm nay (5/7) đến ngày 6/7, trên các sông ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở khu vực thượng lưu và trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Theo cơ quan khí tượng, các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; khu vực miền núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Khuyến cáo các địa phương và người dân trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

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