Trong hạt sen có nhiều chất magie, phốt pho, kali và protein, trong khi lượng natri, chất béo bão hòa và cholesterol có khá ít. Hạt sen được xem là một nguyên liệu, dược liệu tốt để điều trị các bệnh như: thần kinh suy nhược, ăn không ngon, khó ngủ và khó tiêu hóa.

Sen là một loại cây thuộc họ hoa sen súng, có hơn 100 chủng loại đa dạng khác nhau, phổ biến nhất là loại sen trắng đơn hoa, mỗi bông có đến tầm 24 cánh. Các loài sen khác, chẳng hạn như hoa sen kép, thì có hơn 100 cánh và hoa có màu hồng và đỏ. Hiện nay ở Việt Nam, hoa sen đều có thể tìm thấy hầu hết các tỉnh thành và đóng vai trò trong việc bồi dưỡng và nâng cao sức khỏe .

Hạt sen chứa nhiều magie, giúp cải thiện lưu thông máu, oxy và các chất dinh dưỡng khác. Nồng độ magie thấp có thể khiến cơ thể dễ bị đau tim hơn. Hàm lượng magie trong hạt sen cao đến mức tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với sức khỏe tim mạch. Hàm lượng dinh dưỡng magie và folate trong hạt sen cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và các bệnh tim mạch khác.

Mang lại hiệu quả chống lão hóa

Các enzyme có trong hạt sen được cho là có khả năng ức chế lão hóa. L-isoaspartyl methyltransferase trong hạt sen là enzyme hỗ trợ sửa chữa và duy trì các protein bị hư hại, đồng thời thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Hạt sen dạng bột hiện đang được thêm vào nhiều sản phẩm mỹ phẩm để đảo ngược quá trình lão hóa da cũng như làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện giấc ngủ

Hạt sen được cho là có tác dụng làm dịu và chống co thắt, có nghĩa là, bạn sẽ thư giãn thần kinh tốt hơn và ngủ ngon hơn. Nó cũng giúp giãn nở mạch máu và giúp giảm đáng kể chứng trầm cảm và lo âu. Điều này là nhờ sự hiện diện của các alkaloid isoquinoline trong hạt sen.

Giúp kiểm soát bệnh tiểu đường

Hạt sen vốn có chỉ số đường huyết thấp. Do đó, chúng hạn chế sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Hạt sen cũng điều chỉnh phản ứng insulin trong cơ thể, duy trì lượng glucose trong máu ở mức bình thường. Ăn hạt sen như một món ăn nhẹ buổi tối rất lý tưởng cho chế độ ăn của người bệnh tiểu đường. Vì bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, hạt sen cũng góp phần ổn định huyết áp trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng thận

Hạt sen chứa nhiều dưỡng chất thực vật có đặc tính làm se. Điều này giúp loại bỏ độc tố và chất thải khỏi cơ thể, giảm độ axit và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Hơn nữa, đặc tính lợi tiểu mạnh mẽ của những hạt nhỏ này giúp loại bỏ nước tiểu và các chất thải lỏng khác khỏi thận và bàng quang một cách dễ dàng, từ đó tăng cường sức khỏe thận và ngăn ngừa nhiễm trùng, tổn thương thận.

Các món ngon làm từ hạt sen

Canh sườn hầm hạt sen

Đây là món canh cực kỳ thích hợp để dùng vào bữa chính. Bạn cần dùng hạt sen tươi kết hợp cùng khoai tây, cà rốt hầm cùng sườn là đã tạo nên món ăn cực bổ dưỡng. Đây sẽ là món canh đầy đủ đạm, chất xơ cùng vitamin và chất khoáng thiết yếu cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Chè hạt sen

Nếu bạn là tín đồ của chè thì không thể bỏ qua món chè hạt sen. Chỉ cần hấp hạt sen tươi cho chín rồi nấu chúng cùng nước đường phèn là hoàn thành. Bạn cũng có thể phá cách khi kết hợp cùng nhãn hay vải để tạo nên món chè hạt sen đậm vị hơn. Tuy nhiên đây không phải là món ăn vặt lành mạnh bởi chứa đường phèn, hãy ăn chúng khoa học để tránh tăng cân.

Xôi hạt sen

Sự kết hợp giữa nếp và hạt sen tươi sẽ tạo nên món xôi hạt sen cực ngon miệng. Bạn cũng có thể kết hợp cùng đậu xanh để tạo nên món ăn dồi dào năng lượng hơn. Nhưng những ai mỡ máu cao thì hạn chế ăn món ăn này bởi nếp không phải là thực phẩm được khuyến khích tiêu thụ nhiều.