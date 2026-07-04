Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Xã hội 04/07/2026 05:30

Cơ quan khí tượng cảnh báo, Đông Bắc Bộ cần đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão số 1. Mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Theo thông tin báo Lao Động, cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (ngày 3.7), bão số 1 đã đi vào khu vực phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Bão số 1 giữ nguyên cường độ trong 24 giờ tới

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc - 109,7 độ Kinh Đông; cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 12km/giờ.

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Cập nhật vị trí bão số 1 vào 20h ngày 3.7. Ảnh: Báo Lao Động. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ. Đến 19 giờ ngày 4.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc - 108,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 5.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc - 107,9 độ Kinh Đông; trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/giờ, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Đến 7 giờ ngày 6.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc - 108,8 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh từ chiều mai

Mưa lớn trên đất liền, khu vực chịu tác động: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Nguy cơ, từ đêm 3.7 đến hết ngày 5.7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Dông, lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động là ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên.

Nguy cơ, từ chiều 4.7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên - Ảnh 2
Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 1 vào 20h ngày 3.7. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trên biển, khu vực chịu tác động: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ đêm 3.7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2 - 4m; biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Theo thông tin báo Dân Trí, dự báo thời tiết ngày 4/7 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc từ chiều mai có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa từ ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

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