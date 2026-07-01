Vẫn chưa tính thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7/2026

Xã hội 01/07/2026 10:44

Thông tin mua bán vàng miếng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% từ ngày 1/7/2026 đang được chia sẻ rộng rãi. Bộ Tài chính khẳng định cách hiểu này chưa chính xác, hiện chưa tính thuế chuyển nhượng vàng miếng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, mới đây, Bộ Tài chính đã thông tin về việc thu thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Bộ Tài chính khẳng định: Từ ngày 1-7, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng là cách hiểu chưa chính xác.

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2026.

Trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. Tuy nhiên, Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

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Thông tin mua - bán vàng miếng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7 là chưa chính xác. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Liên quan đến việc bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ về đăng tải bản giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia về dự án Nghị định và có Tờ trình Chính phủ, công văn báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

Trong đó, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo Nghị định. Thay vào đó, cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ và cũng đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

"Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Chính phủ quy định về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua - bán vàng, đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật liên quan, lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng", đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí nhấn mạnh.

Trước đó, góp ý vào nội dung về thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng (trừ các trường hợp cá nhân mua - bán vàng vì mục đích tiết kiệm, cất trữ, không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của người dân), Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc hướng dẫn quy định là cần thiết để thể chế hóa chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền nhằm minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, giá vàng trong nước biến động tương đối phức tạp do ảnh hưởng bởi giá vàng quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đầu cơ, tích trữ.

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Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 181/2025/NĐ-CP (Nghị định 181) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) có hiệu lực từ 1/7. Nghị định này cũng hướng dẫn cụ thể về các đối tượng không chịu thuế VAT.

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