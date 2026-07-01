Ăn dứa sai cách coi chừng ảnh hưởng sức khỏe

Dinh dưỡng 01/07/2026 11:30

Dứa là loại quả vô cùng quen thuộc với nhiều công dụng khác nhau. Tuy nhiên, ăn dứa không đúng cách dễ gây ra tình trạng dị ứng rất nguy hiểm.

Mùa hè chính là thời điểm của rất nhiều loại trái cây chín được nhiều người yêu thích, trong đó có dứa. Dứa có hương thơm hấp dẫn, vị ngọt và đem lại hiệu quả giải nhiệt rất tốt. Ngoài ra, đây còn là một loại quả chứa rất nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe.

Ăn dứa sai cách coi chừng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dứa chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như: vitamin A, vitamin C, vitamin B6, folate, sắt, kẽm, canxi, mangan... Trong đó, vitamin C rất cần thiết cho sự tăng trưởng, đồng thời giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh và hấp thu sắt từ bữa ăn hàng ngày. Còn mangan là một chất khoáng tự nhiên giúp tăng trưởng, ăn dứa thường xuyên sẽ duy trì sự trao đổi chất lành mạnh và có đặc tính chống oxy hoá.

Những lợi ích khi ăn dứa

Ngoài giảm cân thì những tác dụng không thể không kể đến của việc ăn dứa chính là:

Giúp tiêu hoá dễ dàng: Ăn dứa rất hữu ích cho những người bị suy tuyến tụy không thể tạo đủ các enzyme tiêu hoá. Bạn có thể ăn dứa sau bữa ăn, hoặc thậm chí nấu dứa với cá và thịt nạc để tạo nên những món canh ngon tuyệt vời và bổ dưỡng, tác dụng kích thích tiêu hoá tốt.

Ăn dứa có thể giúp giảm nguy cơ ung thư: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, enzyme bromelain trong quả dứa cũng có thể ngăn chặn sự phát triển các tế bào ung thư vú, ung thư ở da, ống mật, hệ thống dạ dày và ruột kết. Đặc biệt, Bromelain có thể kích thích hệ thống miễn dịch sản xuất tế bào bạch cầu hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và loại bỏ những tế bào này.

Ăn dứa sai cách coi chừng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn dứa có thể giúp tăng cường miễn dịch và kháng viêm: Dứa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các enzyme như bromelain có thể tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn chặn chứng viêm. Nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ em ăn dứa có nguy bị nhiễm trùng do virus và vi khuẩn thấp hơn đáng kể so với trẻ không ăn.

Ăn dứa có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp: Các nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng enzyme bromelain có đặc tính chống viêm và được sử dụng có hiệu quả để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, trong đó có viêm khớp dạng thấp.

4 lưu ý khi ăn dứa ai cũng nên biết 

Không ăn dứa khi bụng đang đói cồn cào

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là bạn không nên ăn dứa khi chưa ăn gì vào buổi sáng hoặc khi bụng đang trống rỗng. Lượng axit hữu cơ dồi dào kết hợp cùng enzyme bromelain mạnh mẽ trong dứa sẽ tác động trực tiếp lên lớp niêm mạc dạ dày trống, dễ gây ra cảm giác cồn cào, xót ruột, buồn nôn hoặc làm bùng phát cơn đau dạ dày cấp tính.

Ăn dứa sai cách coi chừng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều dứa cùng một lúc

Dù dứa rất ngon miệng nhưng việc lạm dụng, ăn quá nhiều dứa trong một ngày có thể gây ra hiện tượng dư thừa vitamin C và chất xơ, dẫn đến các tác dụng phụ như tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn. Thêm vào đó, tiêu thụ một lượng lớn bromelain cùng lúc có thể gây kích ứng mạnh khoang miệng, khiến lưỡi và môi bị sưng rát, khó chịu kéo dài trong nhiều giờ.

Người bị bệnh đau dạ dày nặng không nên ăn nhiều dứa

Đối với những người có tiền sử bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, dứa không phải là một lựa chọn thân thiện. Hàm lượng axit cao trong quả dứa (đặc biệt là dứa xanh hoặc dứa chua) sẽ làm tăng nồng độ axit trong dịch vị, làm chậm quá trình lành vết loét và khiến các triệu chứng ợ chua, nóng rát vùng thượng vị trở nên nghiêm trọng hơn.

Ăn dứa sai cách coi chừng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về răng miệng không nên ăn dứa

Tính axit của dứa, kết hợp với các enzyme như bromelain, có thể gây kích ứng khoang miệng. Những người bị viêm nướu, loét miệng hoặc răng nhạy cảm có thể gặp phải các triệu chứng sau: Cảm giác đau rát ở nướu và niêm mạc miệng, tê lưỡi và họng, nguy cơ mòn men răng khi tiêu thụ thường xuyên.

Công dụng của quả dứa

Công dụng của quả dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới giàu vitamin, enzyme và chất chống oxy hóa, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngọt và lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, người dùng cần biết cách ăn đúng thời điểm, đúng khẩu phần và kết hợp hợp lý với các thực phẩm khác.

Xem thêm
Từ khóa:   quả dứa lưu ý khi ăn dứa dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 35 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 48 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này