Giá vàng hôm nay, ngày 1/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng

Đời sống 01/07/2026 09:25

Hôm nay, ngày 1/7/2026, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu. Vàng miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn đồng/lượng, lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC giảm 600.000 đồng mỗi lượng, xuống 143,4 triệu đồng, bán ra 146,4 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, xuống 144 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, xuống 144 triệu đồng; bán ra giảm 400.000 đồng, còn 145,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý 2 lần giảm giá tổng cộng 600.000 đồng, mua vào 144 triệu đồng, bán ra 146,4 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 143,3 triệu đồng, bán ra 146,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 1/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, tính tới 20h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.029 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.048 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 30/6 giảm 7,1% (tương đương 306 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 128,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 30/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 13 USD (+0,3%) lên 4.029 USD/ounce vào lúc 21h ngày 30/6 dù đồng USD vẫn tăng 0,2%, lên 101,3 điểm.

Vàng hồi phục trong bối cảnh lực cầu bắt đáy mặt hàng này gia tăng khi giá về ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi bị cản trở bởi một đồng USD đang mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ cao. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và tháng 12 tới lên rất cao.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn khó lường, qua đó đẩy giá dầu Brent tăng nhẹ lên 73,3 USD/thùng.

Cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) đã không được thực hiện khiến nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc chiến giữa 2 nước đang đối mặt thêm trở ngại.

Ông Jared Kushner - con rể ông Trump - cùng đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tới Doha chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký ngày 17/6. Thỏa thuận này mở ra 60 ngày đàm phán nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Triển vọng đối thoại trực tiếp giữa hai bên vẫn rất hạn chế. Đây là yếu tố có thể kéo giá dầu tăng trở lại, qua đó có thể buộc Fed mạnh tay hơn với chính sách tiền tệ. Một đồng USD mạnh hơn sẽ gây áp lực lên vàng.

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