Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Sao Việt 30/06/2026 19:30

Tại buổi công chiếu phim “Cơn thịnh nộ” gần đây, khi Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy xuất hiện, Tạ Miêu không giấu được sự xúc động. Nam diễn viên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe khi gặp lại hai tiền bối sau nhiều năm.

Tại buổi công chiếu phim “Cơn thịnh nộ”, sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy đã khiến Tạ Miêu không giấu được xúc động, mắt đỏ hoe. Với nhiều người có mặt, khoảnh khắc ấy gợi lại một mối duyên kéo dài suốt 32 năm giữa ba nghệ sĩ.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1994, khi Tạ Miêu mới 10 tuổi và tham gia phim “Thần bài 2” cùng Châu Nhuận Phát. Khi đó, tài tử họ Châu đã lì xì cho sao nhí 5.000 HKD và nhẹ nhàng khuyên: “Về học hành tử tế đi, đừng để sau này thành người thất học”. Ít ai biết rằng lời khuyên này đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tạ Miêu.

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm - Ảnh 1

Trước đó, Tạ Miêu từng là sao nhí nổi bật của Hong Kong (Trung Quốc), gây chú ý sau “Tân thiếu lâm ngũ tổ” và được đạo diễn Vương Tinh kỳ vọng sẽ trở thành “người kế nhiệm Lý Liên Kiệt”. Anh nhanh chóng phủ sóng màn ảnh, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn và từng được xem là một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất thời điểm đó.

Tuy nhiên, chính Châu Nhuận Phát lại là người khuyên gia đình nam diễn viên nên ưu tiên việc học. Ông chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc thiếu điều kiện học hành và cho rằng tri thức mới là nền tảng lâu dài. Cuối cùng, gia đình Tạ Miêu quyết định để anh tạm rời ánh đèn sân khấu, trở về Bắc Kinh tiếp tục học tập.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể thao Bắc Kinh, Tạ Miêu trở lại giới giải trí vào năm 2006 nhưng không còn ở thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Dù nỗ lực tham gia nhiều dự án, anh vẫn chưa tìm lại được vị trí như trước, thậm chí có thời điểm phải chuyển sang livestream bán hàng để mưu sinh.

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm - Ảnh 2

Không bỏ cuộc, từ năm 2014, Tạ Miêu chuyển hướng sang phim chiếu mạng và kiên trì đóng hàng chục tác phẩm hành động mỗi năm. Anh tự thực hiện các cảnh nguy hiểm, duy trì phong độ bằng cách luyện tập liên tục trong nhiều năm.

Đến dự án “Cơn thịnh nộ” năm 2026, ban đầu anh từng bị thay thế vì lý do thương mại, nhưng cuối cùng đã quay lại vai diễn bằng chính sự quyết tâm của mình, thậm chí thế chấp tài sản để góp vốn cho phim.

Ngay khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng đạt thành tích phòng vé ấn tượng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Sự hiện diện của Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy tại buổi công chiếu không chỉ là lời ủng hộ, mà còn như một sự chứng kiến trọn vẹn cho hành trình dài của Tạ Miêu – từ sao nhí được dìu dắt đến người nghệ sĩ trở lại bằng chính nỗ lực của mình.

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Diễn viên Hong Kong Châu Nhuận Phát và vợ sống ở ngôi nhà rộng 285 m2, trị giá 200 triệu HKD (25,5 triệu USD).

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Nhuận Phát sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 21 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 6 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?