Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1994, khi Tạ Miêu mới 10 tuổi và tham gia phim “Thần bài 2” cùng Châu Nhuận Phát. Khi đó, tài tử họ Châu đã lì xì cho sao nhí 5.000 HKD và nhẹ nhàng khuyên: “Về học hành tử tế đi, đừng để sau này thành người thất học”. Ít ai biết rằng lời khuyên này đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tạ Miêu.

Tại buổi công chiếu phim “Cơn thịnh nộ”, sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy đã khiến Tạ Miêu không giấu được xúc động, mắt đỏ hoe. Với nhiều người có mặt, khoảnh khắc ấy gợi lại một mối duyên kéo dài suốt 32 năm giữa ba nghệ sĩ.

Trước đó, Tạ Miêu từng là sao nhí nổi bật của Hong Kong (Trung Quốc), gây chú ý sau “Tân thiếu lâm ngũ tổ” và được đạo diễn Vương Tinh kỳ vọng sẽ trở thành “người kế nhiệm Lý Liên Kiệt”. Anh nhanh chóng phủ sóng màn ảnh, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn và từng được xem là một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất thời điểm đó.

Tuy nhiên, chính Châu Nhuận Phát lại là người khuyên gia đình nam diễn viên nên ưu tiên việc học. Ông chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc thiếu điều kiện học hành và cho rằng tri thức mới là nền tảng lâu dài. Cuối cùng, gia đình Tạ Miêu quyết định để anh tạm rời ánh đèn sân khấu, trở về Bắc Kinh tiếp tục học tập.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể thao Bắc Kinh, Tạ Miêu trở lại giới giải trí vào năm 2006 nhưng không còn ở thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Dù nỗ lực tham gia nhiều dự án, anh vẫn chưa tìm lại được vị trí như trước, thậm chí có thời điểm phải chuyển sang livestream bán hàng để mưu sinh.

Không bỏ cuộc, từ năm 2014, Tạ Miêu chuyển hướng sang phim chiếu mạng và kiên trì đóng hàng chục tác phẩm hành động mỗi năm. Anh tự thực hiện các cảnh nguy hiểm, duy trì phong độ bằng cách luyện tập liên tục trong nhiều năm.

Đến dự án “Cơn thịnh nộ” năm 2026, ban đầu anh từng bị thay thế vì lý do thương mại, nhưng cuối cùng đã quay lại vai diễn bằng chính sự quyết tâm của mình, thậm chí thế chấp tài sản để góp vốn cho phim.

Ngay khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng đạt thành tích phòng vé ấn tượng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Sự hiện diện của Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy tại buổi công chiếu không chỉ là lời ủng hộ, mà còn như một sự chứng kiến trọn vẹn cho hành trình dài của Tạ Miêu – từ sao nhí được dìu dắt đến người nghệ sĩ trở lại bằng chính nỗ lực của mình.