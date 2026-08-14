Châu Tấn tuổi 51 vẫn giữ dáng nhờ một thói quen đơn giản khi ăn

Ở tuổi 51, Châu Tấn vẫn duy trì vẻ ngoài thanh lịch cùng vóc dáng thon gọn. Mới đây, trên Xiaohongshu, nữ diễn viên chia sẻ bí quyết kiểm soát cân nặng khá đơn giản: giảm tốc độ ăn và nhai kỹ thức ăn.

Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, Châu Tấn khẳng định vị thế của một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ qua loạt tác phẩm như Nếu Như Yêu, Thập Diện Mai Phục, Họa Bì và Như Ý Truyện. Cô cũng là nữ diễn viên đầu tiên giành đủ ba giải thưởng điện ảnh danh giá Kim Mã, Kim Tượng và Kim Kê, qua đó được mệnh danh là một trong những “Tam đại Ảnh hậu”.

Trước mỗi dự án phim, Châu Tấn thường chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng để đáp ứng yêu cầu về ngoại hình của nhân vật. Cô cho biết bản thân có thói quen ăn uống thong thả, đôi khi dành khoảng một giờ cho một bữa ăn. Các thành viên ê-kíp cũng nhận xét nữ diễn viên ăn rất chậm.

Theo Châu Tấn, việc ăn nhanh có thể khiến cơ thể nạp nhiều thức ăn hơn mức cần thiết trước khi kịp nhận biết cảm giác no. Vì vậy, cô chủ động giảm tốc độ ăn, thưởng thức từng món và nhai kỹ trước khi nuốt. Nữ diễn viên cho rằng cách này vừa giúp tận hưởng hương vị món ăn, vừa hỗ trợ kiểm soát khẩu phần.

Trong một video khác, khi được hỏi có phải nhai đúng 30 lần cho mỗi miếng hay không, Châu Tấn cho biết cô không đếm số lần cụ thể. Điều quan trọng là thức ăn cần được nghiền nhỏ trước khi nuốt. Cô cũng nhận thấy ăn quá nhanh dễ gây cảm giác đầy bụng, khó chịu, trong khi ăn chậm khiến bữa ăn nhẹ nhàng hơn.

Bên cạnh kiểm soát tốc độ ăn, Châu Tấn cũng điều chỉnh thực đơn trong thời gian ghi hình. Bữa sáng thường là thời điểm cô thưởng thức những món mình yêu thích. Sau đó, các bữa còn lại được tiết chế hơn, ưu tiên thực phẩm nhẹ và giàu chất xơ như dưa chuột. Tuy nhiên, cô không duy trì chế độ ăn quá nghiêm ngặt trong đời thường mà chủ yếu áp dụng khi công việc đòi hỏi phải kiểm soát vóc dáng.

Thói quen của Châu Tấn cũng phù hợp với nguyên tắc ăn uống có ý thức: ăn chậm giúp cơ thể có thêm thời gian nhận biết tín hiệu no, từ đó hạn chế nguy cơ ăn quá khẩu phần. Nhai kỹ đồng thời giúp thức ăn được nghiền nhỏ hơn trước khi đi xuống đường tiêu hóa.

Ngoài chế độ ăn, Châu Tấn còn kết hợp bơi lội, yoga và các bài tập sức bền để duy trì thể trạng. Cô sinh tháng 10/1974, tên thật là Châu Mễ Ca. Trước khi nổi tiếng, cô từng là người mẫu ảnh lịch được yêu thích nhờ vẻ đẹp trong trẻo. Sau đó, cô được các đạo diễn chú ý và bước vào con đường diễn xuất.

Hiện Châu Tấn khá kín tiếng về đời tư và vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô tham gia dự án Ngày mai sẽ tươi sáng hơn của đạo diễn Trần Khả Tân