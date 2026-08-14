Châu Tấn tuổi 51 vẫn giữ dáng nhờ một thói quen đơn giản khi ăn

Sao quốc tế 14/08/2026 11:28

Ở tuổi 51, Châu Tấn vẫn duy trì vẻ ngoài thanh lịch cùng vóc dáng thon gọn. Mới đây, trên Xiaohongshu, nữ diễn viên chia sẻ bí quyết kiểm soát cân nặng khá đơn giản: giảm tốc độ ăn và nhai kỹ thức ăn.

Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, Châu Tấn khẳng định vị thế của một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ qua loạt tác phẩm như Nếu Như Yêu, Thập Diện Mai Phục, Họa Bì và Như Ý Truyện. Cô cũng là nữ diễn viên đầu tiên giành đủ ba giải thưởng điện ảnh danh giá Kim Mã, Kim Tượng và Kim Kê, qua đó được mệnh danh là một trong những “Tam đại Ảnh hậu”.

Ở tuổi 51, Châu Tấn vẫn duy trì vẻ ngoài thanh lịch cùng vóc dáng thon gọn. Mới đây, trên Xiaohongshu, nữ diễn viên chia sẻ bí quyết kiểm soát cân nặng khá đơn giản: giảm tốc độ ăn và nhai kỹ thức ăn.

Trước mỗi dự án phim, Châu Tấn thường chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng để đáp ứng yêu cầu về ngoại hình của nhân vật. Cô cho biết bản thân có thói quen ăn uống thong thả, đôi khi dành khoảng một giờ cho một bữa ăn. Các thành viên ê-kíp cũng nhận xét nữ diễn viên ăn rất chậm.

Châu Tấn tuổi 51 vẫn giữ dáng nhờ một thói quen đơn giản khi ăn - Ảnh 1

Theo Châu Tấn, việc ăn nhanh có thể khiến cơ thể nạp nhiều thức ăn hơn mức cần thiết trước khi kịp nhận biết cảm giác no. Vì vậy, cô chủ động giảm tốc độ ăn, thưởng thức từng món và nhai kỹ trước khi nuốt. Nữ diễn viên cho rằng cách này vừa giúp tận hưởng hương vị món ăn, vừa hỗ trợ kiểm soát khẩu phần.

Trong một video khác, khi được hỏi có phải nhai đúng 30 lần cho mỗi miếng hay không, Châu Tấn cho biết cô không đếm số lần cụ thể. Điều quan trọng là thức ăn cần được nghiền nhỏ trước khi nuốt. Cô cũng nhận thấy ăn quá nhanh dễ gây cảm giác đầy bụng, khó chịu, trong khi ăn chậm khiến bữa ăn nhẹ nhàng hơn.

Bên cạnh kiểm soát tốc độ ăn, Châu Tấn cũng điều chỉnh thực đơn trong thời gian ghi hình. Bữa sáng thường là thời điểm cô thưởng thức những món mình yêu thích. Sau đó, các bữa còn lại được tiết chế hơn, ưu tiên thực phẩm nhẹ và giàu chất xơ như dưa chuột. Tuy nhiên, cô không duy trì chế độ ăn quá nghiêm ngặt trong đời thường mà chủ yếu áp dụng khi công việc đòi hỏi phải kiểm soát vóc dáng.

Châu Tấn tuổi 51 vẫn giữ dáng nhờ một thói quen đơn giản khi ăn - Ảnh 2

Thói quen của Châu Tấn cũng phù hợp với nguyên tắc ăn uống có ý thức: ăn chậm giúp cơ thể có thêm thời gian nhận biết tín hiệu no, từ đó hạn chế nguy cơ ăn quá khẩu phần. Nhai kỹ đồng thời giúp thức ăn được nghiền nhỏ hơn trước khi đi xuống đường tiêu hóa.

Ngoài chế độ ăn, Châu Tấn còn kết hợp bơi lội, yoga và các bài tập sức bền để duy trì thể trạng. Cô sinh tháng 10/1974, tên thật là Châu Mễ Ca. Trước khi nổi tiếng, cô từng là người mẫu ảnh lịch được yêu thích nhờ vẻ đẹp trong trẻo. Sau đó, cô được các đạo diễn chú ý và bước vào con đường diễn xuất.

Hiện Châu Tấn khá kín tiếng về đời tư và vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô tham gia dự án Ngày mai sẽ tươi sáng hơn của đạo diễn Trần Khả Tân

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Loạt ảnh thời trang mới của Châu Tấn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với phong cách quen thuộc trước đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Châu Tấn khoe vẻ đẹp rạng rỡ trên trang bìa tạp chí: 'Tôi không sợ tuổi 50'

Châu Tấn khoe vẻ đẹp rạng rỡ trên trang bìa tạp chí: 'Tôi không sợ tuổi 50'

Châu Tấn gây sốt khi xuất hiện ở tuổi 51, khiến công chúng khó nhận ra trước nhan sắc 'lên hương'

Châu Tấn gây sốt khi xuất hiện ở tuổi 51, khiến công chúng khó nhận ra trước nhan sắc 'lên hương'

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 27 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 27 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 27 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 27 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'