Sau khi vợ qua đời, cuộc sống hiện tại của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Sao quốc tế 13/08/2026 15:08

Sau khi nữ tỉ phú Trần Lệ Hoa qua đời hồi tháng 4.2026, cuộc sống của “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Sau khi nữ tỉ phú Trần Lệ Hoa qua đời ngày 5.4.2026 ở tuổi 85, cuộc sống của Trì Trọng Thụy - người nổi tiếng với vai Đường Tam Tạng trong “Tây Du Ký” 1986 - trở thành chủ đề được truyền thông Trung Quốc quan tâm.

Điều gây chú ý là thay vì tiếp quản khối tài sản khổng lồ do vợ gây dựng, Trì Trọng Thụy được cho là đã từ chối phần lớn quyền thừa kế. Theo một số nguồn tin, ông từng được sắp xếp hưởng một phần tài sản trong di chúc nhưng sau đó ký văn bản từ chối quyền thừa kế. Tên nam diễn viên cũng được cho là không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông của một số doanh nghiệp thuộc hệ thống Phú Hoa. Hoạt động kinh doanh được chuyển giao cho các con của Trần Lệ Hoa.

Sau khi vợ qua đời, cuộc sống hiện tại của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 1

Ở tuổi ngoài 70, Trì Trọng Thụy dường như không có ý định bước vào thương trường. Ông tiếp tục gắn bó với Bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc, nơi hai vợ chồng đã dành nhiều năm gây dựng. Một số nguồn tin cho biết ông hiện tham gia quản lý bảo tàng và nhận mức lương khoảng 20.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 77 triệu đồng.

Lựa chọn này khiến cuộc sống của Trì Trọng Thụy khác xa hình dung của nhiều người. Sau 36 năm hôn nhân với một nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản hàng chục tỉ NDT, ông không lựa chọn trở thành người kế thừa đế chế kinh doanh mà tiếp tục công việc văn hóa mà hai người từng chung tay vun đắp.

Trần Lệ Hoa từng là nữ doanh nhân nổi tiếng, gây dựng hệ thống Phú Hoa và dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật tử đàn. Theo bảng xếp hạng Hurun 2026, tài sản của bà được ước tính khoảng 47 tỉ NDT.

Trong khi đó, Trì Trọng Thụy từng là một trong những nam diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc nhờ vai Đường Tam Tạng. Sau khi kết hôn với Trần Lệ Hoa, ông dần rút khỏi màn ảnh và dành nhiều thời gian cho các hoạt động liên quan đến văn hóa, nghệ thuật tử đàn.

Sau khi vợ qua đời, cuộc sống hiện tại của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 2

Sau khi vợ qua đời, ông cũng không trở lại ngành giải trí hay lựa chọn cuộc sống xa hoa. Thay vào đó, Trì Trọng Thụy tiếp tục gắn bó với bảo tàng - nơi lưu giữ một phần ký ức và tâm huyết của hai vợ chồng.

Từng vào vai Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh, Trì Trọng Thụy ở đời thực dường như cũng đang bước sang một chặng đường mới: bình lặng hơn, tiếp tục công việc quen thuộc và gìn giữ những giá trị mà ông cùng người vợ quá cố đã dành nhiều năm vun đắp.

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