'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy trở lại công việc sau một tháng vợ mất

Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ khi nữ doanh nhân nổi tiếng Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hình ảnh mới của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ bởi thay vì vẻ tiều tụy hay suy sụp như đồn đoán, ông lại xuất hiện với thần thái bình thản, điềm đạm và khá khỏe mạnh.

Trong nhiều năm qua, cuộc hôn nhân giữa nam diễn viên và nữ tỷ phú luôn là đề tài gây tranh cãi trong giới giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, sau cú sốc mất vợ, nhiều người cho rằng ông khó tránh khỏi trạng thái cô độc và khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, những hình ảnh mới được lan truyền trên mạng xã hội lại cho thấy điều ngược lại. Trì Trọng Thụy xuất hiện với phong cách giản dị quen thuộc. Ông mặc trang phục tối màu đơn giản, đầu cạo trọc như nhiều năm qua và không có bất kỳ dấu hiệu phô trương nào của một người sống trong gia đình tỷ phú.

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là thần sắc của nam diễn viên ngoài 70 tuổi. Ông vẫn giữ nụ cười hiền lành, vui vẻ khi được người hâm mộ nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Trong các bức ảnh lan truyền, Trì Trọng Thụy đứng khá lâu để trò chuyện với mọi người, thái độ thân thiện và gần gũi.

Nhiều khán giả nhận xét tài tử Tây du ký dường như đã nhanh chóng lấy lại tinh thần sau biến cố lớn. Ông duy trì được vóc dáng khỏe khoắn, lưng thẳng, bước đi vững vàng và khuôn mặt hồng hào. Không ít ý kiến cho rằng trạng thái hiện tại phản ánh phần nào cách sống điềm tĩnh mà Trì Trọng Thụy lựa chọn suốt nhiều thập niên qua.

Sự xuất hiện này diễn ra chỉ ít ngày sau khi truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên từ chối nhận khối tài sản khổng lồ mà vợ để lại. Theo nguồn tin từ trang 163, các thủ tục liên quan đến di chúc của nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa đã được tiến hành ngay sau tang lễ hồi tháng 4.

Khối tài sản của bà được cho là có giá trị khoảng 6,7 tỷ USD, bao gồm nhiều bất động sản, cổ phần doanh nghiệp và hệ thống kinh doanh quy mô lớn. Nam diễn viên đã chủ động ký văn bản từ chối nhận quyền thừa kế.

Theo một số nguồn tin, thay vì nhận tài sản, nam nghệ sĩ tiếp tục đảm nhiệm công việc quản lý Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc - dự án được xem là tâm huyết lớn nhất của vợ chồng ông trong nhiều năm qua.

Trong chia sẻ hiếm hoi, Trì Trọng Thụy cho biết bảo tàng không đơn thuần là tài sản kinh doanh mà còn mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt. Vì vậy, ông mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động của nơi này như cách gìn giữ tâm huyết mà vợ để lại.

Quyết định của nam diễn viên khiến dư luận bất ngờ bởi suốt nhiều năm, ông thường bị gắn với định kiến “kết hôn vì tiền”. Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng nhờ vai Đường Tăng trong Tây du ký, Trì Trọng Thụy bất ngờ kết hôn với nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa - người hơn ông 11 tuổi và sở hữu khối tài sản khổng lồ.