Nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời sau kỳ nghỉ, công chúng bàng hoàng

Sao quốc tế 09/06/2026 16:51

Vào ngày 7/6, nam diễn viên chủ lực của đài Dân Thị (FTV) bất ngờ ngừng hô hấp và ngừng tim.

Ngày 7/6, làng giải trí Đài Loan bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên chủ lực của đài Dân Thị (FTV) – Phó Tử Thuần – đột ngột qua đời sau khi ngừng hô hấp và ngừng tim. Dù được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nam diễn viên không qua khỏi. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh trút hơi thở cuối cùng vì bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu), hưởng dương 46 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của Phó Tử Thuần khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Nữ diễn viên Tô Yến Bái, người từng nhiều lần đóng cặp cùng anh trên màn ảnh, đã bật khóc khi chia sẻ với truyền thông. Cô cho biết hiện mọi người trong đoàn phim đều đang cố gắng hỗ trợ và động viên gia đình nam diễn viên, đặc biệt là người vợ của anh trong thời điểm khó khăn này.

Nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời sau kỳ nghỉ, công chúng bàng hoàng - Ảnh 1

Trong khi đó, nữ diễn viên Vương Đồng – bạn diễn thân thiết của Phó Tử Thuần – nghẹn ngào kể lại rằng cô nhận được tin báo về tình trạng nguy kịch của anh vào khoảng chiều 6/6. Theo Vương Đồng, sức khỏe của nam diễn viên bắt đầu xấu đi sau chuyến nghỉ dưỡng tại Bali cùng gia đình. Đến ngày 7/6, anh rơi vào hôn mê sâu trước khi qua đời, để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và khán giả.

Phó Tử Thuần sinh năm 1980, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2002 với bộ phim “Hậu Sơn Nhật Tiên Chiếu”. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2010 khi tham gia “Tân Binh Nhật Ký”, tác phẩm giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc của đài Dân Thị.

Nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời sau kỳ nghỉ, công chúng bàng hoàng - Ảnh 2

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Phong Thủy Thế Gia”, “Hoàng Kim Tuế Nguyệt”, “Thị Tỉnh Hào Môn” hay “Ái Đích Vinh Diệu”. Bộ phim “Hảo Vận Lai” phát sóng năm 2025 cũng trở thành dự án truyền hình cuối cùng của anh.

Không chỉ gắn bó với truyền hình, Phó Tử Thuần còn để lại dấu ấn trong điện ảnh với vai diễn trong “Huyết Quan Âm”, tác phẩm từng giành giải Phim truyện xuất sắc tại Giải Kim Mã, nơi anh được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất táo bạo và giàu cảm xúc.

Sự ra đi của Phó Tử Thuần để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả, khép lại hành trình hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật của một gương mặt quen thuộc màn ảnh Đài Loan.

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Sự xuất hiện của Vũ Lâm Linh không chỉ gây chú ý bởi dàn diễn viên mà còn mở ra cuộc thảo luận về khả năng chuyển thể từ fanfic thành các dự án phim ảnh quy mô lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Phó Tử Thuần sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Quan Hiểu Đồng tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lưu Hạo Tồn

Quan Hiểu Đồng tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lưu Hạo Tồn

Sau 20 năm 'ở ẩn', Vương Tổ Hiền bất ngờ tái xuất trước công chúng

Sau 20 năm 'ở ẩn', Vương Tổ Hiền bất ngờ tái xuất trước công chúng

Trương Bá Chi tiết lộ góc khuất cuộc sống tuổi 46, khiến dư luận chú ý

Trương Bá Chi tiết lộ góc khuất cuộc sống tuổi 46, khiến dư luận chú ý

Vai diễn Công Ngọc của Tăng Thuấn Hy nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả

Vai diễn Công Ngọc của Tăng Thuấn Hy nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/6-12/6), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/6-12/6), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thực hư chuyện Ngu Thư Hân bị 10 sao nam từ chối gây bàn tán

Thực hư chuyện Ngu Thư Hân bị 10 sao nam từ chối gây bàn tán

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Cháy nhà cấp 4 trong hẻm, người phụ nữ tử vong thương tâm

Cháy nhà cấp 4 trong hẻm, người phụ nữ tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời sau kỳ nghỉ, công chúng bàng hoàng

Nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời sau kỳ nghỉ, công chúng bàng hoàng

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Tuyến nhân vật của Trần Đô Linh trong 'Kiều Sở' gây tranh cãi, bị khán giả chỉ trích

Thực hư chuyện Ngu Thư Hân bị 10 sao nam từ chối gây bàn tán

Thực hư chuyện Ngu Thư Hân bị 10 sao nam từ chối gây bàn tán

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Quan Hiểu Đồng tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lưu Hạo Tồn

Quan Hiểu Đồng tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lưu Hạo Tồn

Sau 20 năm 'ở ẩn', Vương Tổ Hiền bất ngờ tái xuất trước công chúng

Sau 20 năm 'ở ẩn', Vương Tổ Hiền bất ngờ tái xuất trước công chúng

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?