Vào ngày 7/6, nam diễn viên chủ lực của đài Dân Thị (FTV) bất ngờ ngừng hô hấp và ngừng tim.

Ngày 7/6, làng giải trí Đài Loan bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên chủ lực của đài Dân Thị (FTV) – Phó Tử Thuần – đột ngột qua đời sau khi ngừng hô hấp và ngừng tim. Dù được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nam diễn viên không qua khỏi. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh trút hơi thở cuối cùng vì bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu), hưởng dương 46 tuổi. Sự ra đi đột ngột của Phó Tử Thuần khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Nữ diễn viên Tô Yến Bái, người từng nhiều lần đóng cặp cùng anh trên màn ảnh, đã bật khóc khi chia sẻ với truyền thông. Cô cho biết hiện mọi người trong đoàn phim đều đang cố gắng hỗ trợ và động viên gia đình nam diễn viên, đặc biệt là người vợ của anh trong thời điểm khó khăn này.

Trong khi đó, nữ diễn viên Vương Đồng – bạn diễn thân thiết của Phó Tử Thuần – nghẹn ngào kể lại rằng cô nhận được tin báo về tình trạng nguy kịch của anh vào khoảng chiều 6/6. Theo Vương Đồng, sức khỏe của nam diễn viên bắt đầu xấu đi sau chuyến nghỉ dưỡng tại Bali cùng gia đình. Đến ngày 7/6, anh rơi vào hôn mê sâu trước khi qua đời, để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và khán giả.

Phó Tử Thuần sinh năm 1980, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2002 với bộ phim “Hậu Sơn Nhật Tiên Chiếu”. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2010 khi tham gia “Tân Binh Nhật Ký”, tác phẩm giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc của đài Dân Thị. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Phong Thủy Thế Gia”, “Hoàng Kim Tuế Nguyệt”, “Thị Tỉnh Hào Môn” hay “Ái Đích Vinh Diệu”. Bộ phim “Hảo Vận Lai” phát sóng năm 2025 cũng trở thành dự án truyền hình cuối cùng của anh. Không chỉ gắn bó với truyền hình, Phó Tử Thuần còn để lại dấu ấn trong điện ảnh với vai diễn trong “Huyết Quan Âm”, tác phẩm từng giành giải Phim truyện xuất sắc tại Giải Kim Mã, nơi anh được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất táo bạo và giàu cảm xúc. Sự ra đi của Phó Tử Thuần để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả, khép lại hành trình hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật của một gương mặt quen thuộc màn ảnh Đài Loan.

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