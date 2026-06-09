Quan Hiểu Đồng tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lưu Hạo Tồn

Trước đó, Chủ Giác được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu nhờ nội dung chính kịch giàu chiều sâu và dàn diễn viên chất lượng. Tuy nhiên, sức hút bất ngờ của Chói Mắt đã giúp bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm trên màn ảnh nhỏ, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi và tạo nên hiệu ứng tích cực trên các nền tảng trực tuyến.

Bảng xếp hạng rating phim truyền hình Trung Quốc đầu tháng 6 vừa chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý khi bộ phim Chói Mắt do Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ đóng chính chính thức vươn lên vị trí số một. Với mức rating 2,293%, tác phẩm đã vượt qua Chủ Giác, bộ phim được đánh giá cao nhờ sự góp mặt của Lưu Hạo Tồn cùng hai diễn viên thực lực Trương Gia Dịch và Tần Hải Lộ.

Tác phẩm kể về Thanh Dã, một cô gái trẻ từng có cuộc sống đủ đầy nhưng bất ngờ gặp biến cố gia đình và phải chuyển đến một thị trấn ven biển sinh sống. Tại đây, cô quen biết Hình Vũ, chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp và giàu lòng trắc ẩn. Từ những lần chạm mặt đầy mâu thuẫn, cả hai dần trở thành điểm tựa của nhau, cùng vượt qua những khó khăn và tổn thương trong hành trình trưởng thành.

Khán giả đánh giá cao Chói Mắt bởi cách kể chuyện gần gũi, chân thực và không lạm dụng các tình tiết ngôn tình quen thuộc. Bộ phim tập trung khai thác những áp lực tuổi trẻ, quá trình chữa lành và tìm kiếm bản thân. Quan Hiểu Đồng nhận nhiều lời khen khi thể hiện thành công hình ảnh một cô gái mạnh mẽ nhưng vẫn chất chứa những tổn thương nội tâm. Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ cũng ghi điểm nhờ diễn xuất tự nhiên và hình tượng nam chính giàu cảm xúc.

Ở vị trí thứ hai, Chủ Giác vẫn duy trì sức hút đáng kể với mức rating dao động từ 1,726% đến 1,911%. Bộ phim được đánh giá cao nhờ cách khắc họa số phận con người trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Đặc biệt, Lưu Hạo Tồn tiếp tục chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất, trong khi Trương Gia Dịch và Tần Hải Lộ mang đến những màn thể hiện giàu chiều sâu.

Xếp thứ ba là Vũ Lâm Linh với rating 1,855%. Sự kết hợp giữa Dương Dương và Chương Nhược Nam giúp tác phẩm trở thành một trong những bộ phim võ hiệp nổi bật nhất hiện nay. Trong khi đó, Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết giữ vị trí thứ tư nhờ câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, còn Thời Gian Tươi Đẹp gây tiếc nuối khi sở hữu dàn diễn viên chất lượng nhưng chưa đạt được thành tích rating như kỳ vọng.

Việc Chói Mắt bất ngờ vượt lên dẫn đầu không chỉ đánh dấu thành công mới của Quan Hiểu Đồng mà còn cho thấy sức hút của những câu chuyện thanh xuân được kể bằng cảm xúc chân thật, gần gũi với khán giả trẻ.