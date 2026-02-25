Hình ảnh trẻ trung của Quan Hiểu Đồng trong phim mới

Sao quốc tế 25/02/2026 12:30

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh hé lộ tạo hình của Quan Hiểu Đồng trong dự án phim mới bất ngờ được hé lộ và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Với phong cách học đường quen thuộc nhưng được xử lý tinh tế, nữ diễn viên mang đến diện mạo trẻ trung, trong sáng, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Trong các khung hình được công bố, Quan Hiểu Đồng xuất hiện trong bộ đồng phục xanh - trắng đặc trưng của học sinh trung học. Hình ảnh cô ngồi ngay ngắn bên bàn học, chăm chú viết bài hay đọc sách gợi nên không khí lớp học rất đời thường, gần gũi. Kiểu tóc buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ giúp tổng thể tạo hình thêm phần tự nhiên, đúng chất nữ sinh thanh xuân.

Hình ảnh trẻ trung của Quan Hiểu Đồng trong phim mới - Ảnh 1Hình ảnh trẻ trung của Quan Hiểu Đồng trong phim mới - Ảnh 2

 

Ở những cảnh khác, Quan Hiểu Đồng lựa chọn tóc tết hai bên, kết hợp trang phục đơn giản, làm nổi bật vẻ dịu dàng và cảm giác trong trẻo. Thần thái nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung hay nụ cười thoáng qua đều mang đến cảm giác yên bình, gợi nhớ những năm tháng học trò êm đềm. Nhiều ý kiến nhận xét rằng tạo hình này giúp nữ diễn viên "hack tuổi" rõ rệt, toát lên nét đẹp thuần khiết hiếm thấy.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh học đường, loạt ảnh còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách nhân vật. Dù ở bối cảnh lớp học, sân khấu hay không gian đông người, Quan Hiểu Đồng vẫn giữ được khí chất thanh lịch, gương mặt tươi tắn và biểu cảm mềm mại, phù hợp với tinh thần của một vai diễn trẻ trung.

Hình ảnh trẻ trung của Quan Hiểu Đồng trong phim mới - Ảnh 3

Việc công bố tạo hình lần này được xem là bước khởi động đáng chú ý cho dự án phim mới của Quan Hiểu Đồng. Hình ảnh nữ sinh trong sáng, giản dị nhưng cuốn hút không chỉ giúp bộ phim ghi điểm ngay từ những thông tin đầu tiên, mà còn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nữ diễn viên trên màn ảnh Hoa ngữ.

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