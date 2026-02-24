Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Sao quốc tế 24/02/2026 13:59

Ngay những ngày đầu sau Tết Nguyên đán 2026, nữ diễn viên Lưu Đào bất ngờ gây bão mạng xã hội với tạo hình Ma Tổ (nữ thần biển trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa).

Chỉ sau một đêm, nhiều người đồng loạt đặt tấm ảnh kinh điển của Lưu Đào làm hình nền điện thoại. Chủ đề “Ảnh Lưu Đào trong vai Ma Tổ bao trọn hình nền toàn mạng” nhanh chóng leo top tìm kiếm, trở thành hiện tượng mở màn năm mới.

Sinh viên mong muốn một sự nghiệp học tập thành công, dân công sở mong muốn công việc suôn sẻ, các bà nội trợ mong có sức khỏe tốt, hay tài xế cầu bình an - tất cả mọi người dường như cùng lúc chọn bức ảnh này để mang lại sự bình yên cho tâm hồn.

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước - Ảnh 1

Trước sự bùng nổ bất ngờ này, Lưu Đào nhẹ nhàng lên tiếng, chuyển trọng tâm từ cá nhân mình sang một tầng ý nghĩa rộng lớn hơn.

Cô nhấn mạnh: “Văn hóa Ma Tổ là tín ngưỡng dân gian, gắn với niềm mong đợi và khát vọng về cuộc sống tốt đẹp của mọi người”. Nữ diễn viên cho rằng, bản thân cô không phải nguyên nhân gây sốt, điều mọi người thực sự mong cầu là sự bình an và những điều tốt đẹp, còn cô chỉ may mắn nhờ vào vai diễn mà trở thành “người truyền tải” những điều ước ấy.

Phản ứng của Lưu Đào được khen ngợi là khiêm nhường, tỉnh táo; không lợi dụng xu hướng để tạo sức hút cho bản thân.

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước - Ảnh 2

Từ khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình “Ma Tổ” năm 2012 đến nay, hình tượng Ma Tổ do Lưu Đào thể hiện đã in sâu trong lòng công chúng.

Vẻ đoan trang, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt hiền từ toát lên sức mạnh khiến người ta an lòng, những điều này giúp cô trở thành “Ma Tổ được trời chọn” trong mắt công chúng.

Suốt nhiều năm, Lưu Đào luôn giữ lòng kính trọng với văn hóa Ma Tổ, không thương mại hóa, tránh gắn kết quá mức hình ảnh cá nhân; đồng thời tích cực tham gia quảng bá văn hóa Ma Tổ, lan tỏa thông điệp thiện ý và sự che chở.

 

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