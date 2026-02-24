Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Sao quốc tế 24/02/2026 13:59

Ngay những ngày đầu sau Tết Nguyên đán 2026, nữ diễn viên Lưu Đào bất ngờ gây bão mạng xã hội với tạo hình Ma Tổ (nữ thần biển trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa).

Chỉ sau một đêm, nhiều người đồng loạt đặt tấm ảnh kinh điển của Lưu Đào làm hình nền điện thoại. Chủ đề “Ảnh Lưu Đào trong vai Ma Tổ bao trọn hình nền toàn mạng” nhanh chóng leo top tìm kiếm, trở thành hiện tượng mở màn năm mới.

Sinh viên mong muốn một sự nghiệp học tập thành công, dân công sở mong muốn công việc suôn sẻ, các bà nội trợ mong có sức khỏe tốt, hay tài xế cầu bình an - tất cả mọi người dường như cùng lúc chọn bức ảnh này để mang lại sự bình yên cho tâm hồn.

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước - Ảnh 1

Trước sự bùng nổ bất ngờ này, Lưu Đào nhẹ nhàng lên tiếng, chuyển trọng tâm từ cá nhân mình sang một tầng ý nghĩa rộng lớn hơn.

Cô nhấn mạnh: “Văn hóa Ma Tổ là tín ngưỡng dân gian, gắn với niềm mong đợi và khát vọng về cuộc sống tốt đẹp của mọi người”. Nữ diễn viên cho rằng, bản thân cô không phải nguyên nhân gây sốt, điều mọi người thực sự mong cầu là sự bình an và những điều tốt đẹp, còn cô chỉ may mắn nhờ vào vai diễn mà trở thành “người truyền tải” những điều ước ấy.

Phản ứng của Lưu Đào được khen ngợi là khiêm nhường, tỉnh táo; không lợi dụng xu hướng để tạo sức hút cho bản thân.

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước - Ảnh 2

Từ khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình “Ma Tổ” năm 2012 đến nay, hình tượng Ma Tổ do Lưu Đào thể hiện đã in sâu trong lòng công chúng.

Vẻ đoan trang, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt hiền từ toát lên sức mạnh khiến người ta an lòng, những điều này giúp cô trở thành “Ma Tổ được trời chọn” trong mắt công chúng.

Suốt nhiều năm, Lưu Đào luôn giữ lòng kính trọng với văn hóa Ma Tổ, không thương mại hóa, tránh gắn kết quá mức hình ảnh cá nhân; đồng thời tích cực tham gia quảng bá văn hóa Ma Tổ, lan tỏa thông điệp thiện ý và sự che chở.

 

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Những nhận xét chân thành của Lưu Đào nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Đào sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào được 'tôn thờ' suốt 13 năm chỉ với vai diễn Ma Tổ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng

Lưu Đào được 'tôn thờ' suốt 13 năm chỉ với vai diễn Ma Tổ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng

Nữ thần 'Thiên long bát bộ' Lưu Đào 'gây bão' vì vóc dáng đồng hồ cát, tỉ lệ eo hông mãn nhãn ở tuổi U50

Nữ thần 'Thiên long bát bộ' Lưu Đào 'gây bão' vì vóc dáng đồng hồ cát, tỉ lệ eo hông mãn nhãn ở tuổi U50

Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này

Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này

“Mỹ nhân phim cổ trang” Lưu Đào khoe sắc vóc ở tuổi 45: Nét đẹp bị thời gian lãng quên

“Mỹ nhân phim cổ trang” Lưu Đào khoe sắc vóc ở tuổi 45: Nét đẹp bị thời gian lãng quên

Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi

Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng cực thông minh, bé gái cứu 2 em nhỏ khỏi thang máy bị hỏng nhận được nhiều lời khen ngợi

Phản ứng cực thông minh, bé gái cứu 2 em nhỏ khỏi thang máy bị hỏng nhận được nhiều lời khen ngợi

Video 1 giờ 4 phút trước
Va chạm trực diện với xe tải, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, 5 người tử vong tại chỗ

Va chạm trực diện với xe tải, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, 5 người tử vong tại chỗ

Video 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cứ ngỡ lấy nhầm chồng gia trưởng là bất hạnh, tôi bật khóc khi thấy anh âm thầm làm điều này cho mình

Cứ ngỡ lấy nhầm chồng gia trưởng là bất hạnh, tôi bật khóc khi thấy anh âm thầm làm điều này cho mình

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị tát "cháy mặt", tôi bàng hoàng khi biết danh tính cô gái lạ và lý do cô ấy ra tay.

Đang đi trên phố bỗng bị tát "cháy mặt", tôi bàng hoàng khi biết danh tính cô gái lạ và lý do cô ấy ra tay.

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Vừa trao xong 20 cây vàng, mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại: Lý do phía sau khiến tôi chết lặng ngay đêm tân hôn

Vừa trao xong 20 cây vàng, mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại: Lý do phía sau khiến tôi chết lặng ngay đêm tân hôn

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ và bí mật đẫm nước mắt anh để lại

Chồng mất hơn một tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ và bí mật đẫm nước mắt anh để lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Xuất hiện tại tòa với bộ trang sức 2 tỷ, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" hối hận vì đã coi thường vợ

Xuất hiện tại tòa với bộ trang sức 2 tỷ, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" hối hận vì đã coi thường vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Thế giới 1 giờ 43 phút trước
Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này