“Mỹ nhân phim cổ trang” Lưu Đào khoe sắc vóc ở tuổi 45: Nét đẹp bị thời gian lãng quên

Diễn viên Lưu Đào dù đã 45 tuổi nhưng sắc vóc vẫn vô cùng gợi cảm trong bộ ảnh thời trang mới.

Thời gian gần đây, dù không còn livestream bán hàng, Lưu Đào vẫn bận rộn tham gia các show truyền hình. Cô vừa hoàn thành phim Cùng bạn tỏa sáng. Ngoài ra, diễn viên dự sự kiện của thương hiệu, đóng quảng cáo... Nhan sắc khiến dân tình 'rụng tim' của Lưu Đào ở tuổi 45 Trên Weibo, khán giả khen ngợi vẻ đẹp nổi trội của Lưu Đào, gọi cô là 'con dâu quốc dân'...

Sinh năm 1978, Lưu Đào được biết đến là một trong những “mỹ nhân phim cổ trang” nổi tiếng nhất thập niên 2000. Cô quen thuộc với khán giả trong nước và quốc tế qua các tác phẩm: Hoàn Châu công chúa phần 3, Mùa anh đào chín, Bạch xà truyện, Bảng phong thần, Bảo liên đăng tiền truyện, Lang nha bảng, Mị nguyệt truyện, Đại Tống cung từ… Đặc biệt, người đẹp được khán giả Việt biết đến nhiều nhất với vai A Châu trong Thiên long bát bộ (2003). Lưu Đào được biết đến là một trong những “mỹ nhân phim cổ trang” nổi tiếng nhất thập niên 2000 Năm 2008, Lưu Đào tổ chức đám cưới xa hoa với doanh nhân giàu có Vương Kha. Vừa lập gia đình, cô nhanh chóng rút lui khỏi làng giải trí và lần lượt sinh hai con: 1 trai, 1 gái. Lấy chồng đại gia song mỹ nhân phim Mị Nguyệt truyện không có cuộc sống nhung lụa như người ta vẫn nghĩ do doanh nhân họ Vương làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần.

Chồng vướng vào nợ nần, nữ diên viên phải làm việc cận lực lo cho gia đình Nữ diễn phải quay lại showbiz, làm việc cật lực để hỗ trợ ông xã trả khoản nợ hàng trăm triệu nhân dân tệ. Bà mẹ hai con may mắn được khán giả ủng hộ, nhận được nhiều dự án lớn nhờ diễn xuất thực lực.

'A Châu' Lưu Đào gây sốt cộng đồng mạng bởi mặt mộc siêu đỉnh Lưu Đào, người đẹp Trung Quốc đóng A Châu trong "Thiên Long Bát Bộ", được khen có làn da tràn đầy xuân sắc ở tuổi 45.

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