'A Châu' Lưu Đào bất ngờ khiến fan thất vọng chỉ vì điều này?

Sao quốc tế 04/01/2023 17:46

Lưu Đào đang nhận về vô số chỉ trích khi chất lượng các sản phẩm của cô nàng đang không được tốt như xưa.

Mới đây báo chí Trung Quốc vừa đưa tin, nữ diễn viên Lưu Đào gây thất vọng về diễn xuất trong hai bộ phim Khởi đầu (Khai đoan) và Huyện ủy đại viện. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi nàng A Châu của Thiên long bát bộ nhận lời tham gia nhiều bộ phim, nhưng đều không để lại sự ấn tượng thậm chí còn cho rằng ham cát sê nên bỏ bê phần đầu tư nhân vật. 

'A Châu' Lưu Đào bất ngờ khiến fan thất vọng chỉ vì điều này? - Ảnh 1
Cô nàng có màn thể hiện không tốt trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Trong Khởi đầu và Huyện ủy đại viện, Lưu Đào chỉ tham gia vai phụ. Cô xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn cũng có vai trò quan trọng. Dẫu vậy khí chất mà nhân vật do nữ diễn viên này đảm nhận thực sự không rõ nét và có phần nhạt nhòa. 

Đến phim Huyện ủy đại viện, cô đảm nhận vai trưởng ban tuyên truyền Lý Đường, nhưng thần thái của Lưu Đào bị đánh giá là mệt mỏi, đôi mắt không có hồn, diễn xuất lạc quẻ so với các nhân vật còn lại trong phim.

 

Với việc 2 vai diễn liên tiếp bị đánh giá không thành công, Lưu Đào ngay lập tức nhận phải sự chỉ trích từ phía khán giả, đồng thời cũng cho rằng cô nàng đang tự tay đạp đổ đi hình ảnh về một nữ diễn viên có thực lực ngày nào trong mắt netizen. 

'A Châu' Lưu Đào bất ngờ khiến fan thất vọng chỉ vì điều này? - Ảnh 2

'A Châu' Lưu Đào bất ngờ khiến fan thất vọng chỉ vì điều này? - Ảnh 3
Lưu Đào - Ảnh: Internet 

Lưu Đào được yêu thích với ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, đằm thắm và cuộc sống không có scandal. Sau khi kết hôn với đại gia Vương Kha, Lưu Đào không có cuộc sống nhung lụa bởi chồng cô bị vỡ nợ, mất hết tài sản.

Tuy nhiên, Lưu Đào vẫn sát cánh bên chồng. Để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho chồng, Lưu Đào trở lại giới giải trí dù gặp trăm bề áp lực. 5 năm làm việc cật lực với 25 bộ phim, thậm chí có thời điểm cô nhận đến 18 vai diễn khác nhau trong một năm, Lưu Đào trả dứt điểm số nợ 57 triệu USD thay chồng.

 

Song điều này vô tình khiến cho khả năng diễn xuất của cô nàng bị sụt giảm nghiêm trọng và không còn đầu tư kỹ lương như trước nữa. Giờ đây với việc áp lực nợ nần đã được giải quyết, netizen kỳ vọng nữ diễn viên trong năm mới sẽ có thể lấy lại được hình ảnh vốn có như ngày nào. 

Từ khóa:   Lưu Đào diễn viên Lưu Đào sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt 3 cái tên sao Hoa ngữ được lòng fan quốc tế nhất 2022: Thành Long tiếp tục giữ vững vị thế độc tôn

Điểm mặt 3 cái tên sao Hoa ngữ được lòng fan quốc tế nhất 2022: Thành Long tiếp tục giữ vững vị thế độc tôn

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp

TOP những màn cưỡi ngựa đẹp nhất của các mỹ nhân sao Hoa ngữ trong phim cổ trang: Lưu Diệc Phi xứng đáng đi vào huyền thoại

TOP những màn cưỡi ngựa đẹp nhất của các mỹ nhân sao Hoa ngữ trong phim cổ trang: Lưu Diệc Phi xứng đáng đi vào huyền thoại

TOP sao Hoa ngữ từng rơi vào cảnh thất nghiệp khiến netizen bất ngờ nhất: Thảm nhất là Ngô Cẩn Ngôn

TOP sao Hoa ngữ từng rơi vào cảnh thất nghiệp khiến netizen bất ngờ nhất: Thảm nhất là Ngô Cẩn Ngôn

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 56 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng