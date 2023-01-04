'A Châu' Lưu Đào bất ngờ khiến fan thất vọng chỉ vì điều này?

Trong Khởi đầu và Huyện ủy đại viện, Lưu Đào chỉ tham gia vai phụ. Cô xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn cũng có vai trò quan trọng. Dẫu vậy khí chất mà nhân vật do nữ diễn viên này đảm nhận thực sự không rõ nét và có phần nhạt nhòa.

Mới đây báo chí Trung Quốc vừa đưa tin, nữ diễn viên Lưu Đào gây thất vọng về diễn xuất trong hai bộ phim Khởi đầu (Khai đoan) và Huyện ủy đại viện. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi nàng A Châu của Thiên long bát bộ nhận lời tham gia nhiều bộ phim, nhưng đều không để lại sự ấn tượng thậm chí còn cho rằng ham cát sê nên bỏ bê phần đầu tư nhân vật.

Đến phim Huyện ủy đại viện, cô đảm nhận vai trưởng ban tuyên truyền Lý Đường, nhưng thần thái của Lưu Đào bị đánh giá là mệt mỏi, đôi mắt không có hồn, diễn xuất lạc quẻ so với các nhân vật còn lại trong phim.

Với việc 2 vai diễn liên tiếp bị đánh giá không thành công, Lưu Đào ngay lập tức nhận phải sự chỉ trích từ phía khán giả, đồng thời cũng cho rằng cô nàng đang tự tay đạp đổ đi hình ảnh về một nữ diễn viên có thực lực ngày nào trong mắt netizen.

Lưu Đào - Ảnh: Internet

Lưu Đào được yêu thích với ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, đằm thắm và cuộc sống không có scandal. Sau khi kết hôn với đại gia Vương Kha, Lưu Đào không có cuộc sống nhung lụa bởi chồng cô bị vỡ nợ, mất hết tài sản.

Tuy nhiên, Lưu Đào vẫn sát cánh bên chồng. Để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho chồng, Lưu Đào trở lại giới giải trí dù gặp trăm bề áp lực. 5 năm làm việc cật lực với 25 bộ phim, thậm chí có thời điểm cô nhận đến 18 vai diễn khác nhau trong một năm, Lưu Đào trả dứt điểm số nợ 57 triệu USD thay chồng.

Song điều này vô tình khiến cho khả năng diễn xuất của cô nàng bị sụt giảm nghiêm trọng và không còn đầu tư kỹ lương như trước nữa. Giờ đây với việc áp lực nợ nần đã được giải quyết, netizen kỳ vọng nữ diễn viên trong năm mới sẽ có thể lấy lại được hình ảnh vốn có như ngày nào.