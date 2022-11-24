Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp

Sao quốc tế 24/11/2022 21:06

Dù phải khoác lên người những bộ đồ nông thôn quê mùa nhưng nhan sắc của các mỹ nhân này vẫn không hề thay đổi.

Khán giả không còn xa lạ với hình ảnh xa hoa, lộng lẫy của các mỹ nhân Cbiz trong nhiều bộ phim và trên thảm đỏ, tuy nhiên hiếm có mỹ nhân nào có thể bận lên mình trang phục quê mùa mà vẫn giữ được nhan sắc lẫn thần thái sang chảnh quý phải và dưới đây là 3 trong số một vài cái tên có thể làm được điều đó. 

Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hạnh Phúc đến Vạn Gia là dự án phim nông thôn gây tiếng vang của Triệu Lệ Dĩnh. Phim đều lấy đề tài xã hội, nữ diễn viên phải hóa thân thành cô thôn nữ chăm chỉ. Tuy nhiên cư dân mạng vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp trong sáng của Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ gây ấn tượng với màn diễn xuất nhập tâm và chân thực trong từng phẩn cảnh, thậm chí các cảnh đánh nhau cũng được ''nữ hoàng rating'' hoàn thành một cách rất tốt''. 

Lưu Diệc Phi

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi từng khoe vẻ đẹp mộc mạc trong Giải cứu phi hổ đội. Trong phim, người đẹp sinh năm 1987 vào vai một quả phụ sống ở nông thôn dưới bối cảnh Thế chiến thứ 2. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhan sắc của mỹ nhân đẹp nhất Cbiz vẫn không hề làm fan hâm mộ thất vọng một chút nào. 

Phạm Băng Băng

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp - Ảnh 3
Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Phạm Băng Băng từng khiến khán giả bất ngờ khi cô vào vai một phụ nữ nông thôn trong Tôi không phải Phan Kim Liên. Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai Lý Tuyết Liên, một phụ nữ sống cuộc sống ở vùng nông thôn. Phim kể về quá trình Lý Tuyết Liên đi khắp nơi tìm kiếm sự trong sạch của mình.

Khác với hình ảnh sang chảnh ngoài đời, Phạm Băng Băng có dịp hóa thân thành cô thôn nữ lam lũ. Tuy nhiên, ngoại hình của nữ diễn viên vẫn bị cho là quá thu hút.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Phạm Băng Băng sao Châu Á sao Hoa ngữ

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