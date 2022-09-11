Top sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu: Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế sao nữ trẻ này

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư...là những sao nữ có bước đột phá trong độ tăng tiến sức hút của bản thân trong năm 2022 này.

Nửa đầu năm 2022, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến cuộc đổ bộ cực lớn với nhiều dự án phim hấp dẫn, kịch bản đa dạng về thể loại, đồng thời chứng kiến sự tái xuất màn ảnh của các ngôi sao lớn. Mới đây, bảng thống kê diễn viên có phim chiếu trong năm 2022 được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu (tính tới ngày 3/9/2022) đã chính thức lộ diện.

Danh sách bảng xếp hạng trên Baidu - Ảnh: Internet Với sự thành công của Mộng Hoa Lục không quá bất ngờ khi Lưu Diệc Phi trở thành nữ diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất với hơn 300 nghìn lượt. Trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Lưu Diệc Phi khiến dân tình được phen điên đảo với dự án đại bạo Mộng Hoa Lục, hợp tác cùng Trần Hiểu. Nhờ sự nổi tiếng sẵn có của "Thần tiên tỷ tỷ", quốc dân độ cao, cộng thêm diễn xuất ăn tiền của dàn cast từ chính tới phụ, đã giúp cho dự án này trở thành phim bạo duy nhất của năm 2022 này.

Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu - Ảnh: Internet Theo sau Lưu Diệc Phi, là bộ đôi Khởi Đầu (Khai Đoan) Triệu Kim Mạch - Bạch Kính Đình, lần lượt xếp hạng 2 và 4 với tổng lượt tìm kiếm là 266.688 và 218.141. Kể từ khi Khởi Đầu "chốt đơn" diễn viên chính cho tới tận lúc lên sóng tập đầu tiên, phim không quá được công chúng để mắt tới. Nhưng càng về sau, chính nhờ nội dung mới mẻ, cuốn hút đã mang tới thành tích lớn cho phim như hiện tại. Hai couple được săn đón nhất nhì hè này Ngô Lộ Khả Đào (Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư) trong bộ cổ trang Tinh Hán Xán Lạn và Đệ Hân Dẫn Lực (Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ) của Thương Lan Quyết đương nhiên không thể có chuyện vắng mặt trong bảng thống kê lần này. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Ngoài ra những trong danh sách này còn có những nữ diễn viên đình đám khác như ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba,...

Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vừa bứt lên sau Tinh Hán Xán Lạn chưa được bao lâu đã bị fan làm tổn hại ít nhiều vì điều này Có vẻ như sau khi phải xin lỗi Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác, fan couple của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư vẫn chưa nhận thức được vấn đề đang làm ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của thần tượng mình.

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