Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư trở thành diễn viên hot nhất lứa, netizen lập tức phản đối gay gắt

Sao quốc tế 05/09/2022 15:25

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đang là cái tên nổi như cồn ở thời điểm hiện tại.

Thành công của Thương Lan Quyết đã đã đưa sự nghiệp của Ngu Thư Hân lên một tầm cao mới, giúp cô hoàn thành ước nguyện, mục tiêu của chính bản thân mình đặt ra vào 2 năm trước,

Với loạt thành tích "khủng" mà Thương Lan Quyết đã mang lại, Ngu Thư Hân đang trở thành một trong những cái tên được yêu thích nhất thời điểm hiện tại. Thậm chí một số trang blogger nổi tiếng còn cho rằng cô đang là cái tên hot nhất và vượt qua cả Triệu Lộ Tư trong lứa 95 ở thời điểm này. 

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư trở thành diễn viên hot nhất lứa, netizen lập tức phản đối gay gắt - Ảnh 1
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Thế nhưng, ngay sau khi nhận định trên được đưa ra, nhiều luồng ý kiến trái chiều cũng đã liên tiếp nổi lên. Điều này đã tạo nên một cuộc bàn luận xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội ngày hôm nay.

Phần lớn dân tình cho rằng dù thành công với vai nữ chính trong Thương Lan Quyết, thế nhưng xét về năng lực diễn xuất và độ nhận diện thì Ngu Thư Hân vẫn chưa có cửa để so sánh với Triệu Lộ Tư. 

Bằng chứng cụ thể là ngoài sự thành công của Thương Lan Quyết, mỹ nhân họ Ngu vẫn chưa có bất kỳ một bộ phim nào nổi tiếng đình đám nữa. Trong khi đó "mỹ nhân họ Triệu" thời gian qua liên tiếp thành công với loạt phim nổi tiếng như: Thả Thí Thiên Hạ, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta,... hay gần đây nhất là Tinh Hán Xán Lạn.

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư trở thành diễn viên hot nhất lứa, netizen lập tức phản đối gay gắt - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Chưa kể về mặt tài nguyên hay mức thù lao đóng phim, Triệu Lộ Tư đang được đánh giá, thậm chí là xếp ngang hàng với các đàn chị như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh,...

Nếu như nói là Ngu Thư Hân là một trong số những nữ diễn viên xuất sắc nhất thế hệ 95 thì hẳn nhiều người sẽ đồng ý với điều đó chứ để nói về số 1 vẫn chưa thể đạt tới. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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