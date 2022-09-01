Điểm mặt top lượt xem cao nhất của lứa diễn viên hậu 95: Triệu Lộ Tư thua xa Vương Nhất Bác, vị trí đứng nhất thuộc về cái tên ít ai ngờ tới?

Sao quốc tế 01/09/2022 22:39

Dẫu cho vừa có một vài dự án phim thành công xuất sắc nhưng mắt Triệu Lộ Tư so với Vương Nhất Bác, Ngô Lỗi hay Hứa Khải vẫn đạt thành tích khiêm tốn.

Vừa qua, bảng Vân Hợp thống kê lượng view từ năm 2017 - 2022 của dàn diễn viên Hoa ngữ hậu 95 đã chính thức lộ diện. Không nằm ngoài dự đoán, góp mặt trong danh sách đều là những gương mặt nổi bật, có tiềm năng như Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi...

Điểm mặt top lượt xem cao nhất của lứa diễn viên hậu 95: Triệu Lộ Tư thua xa Vương Nhất Bác, vị trí đứng nhất thuộc về cái tên ít ai ngờ tới? - Ảnh 1
Thành công vượt bậc của Diên Hi Công Lược đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của Hứa Khải - Ảnh: Internet

Dẫu vậy bảng danh sách này vân khiến cho nhiều người phải cảm thấy ngạc nhiên, tiêu biểu như trường hợp của Hứa Khải dù cho anh này đã có 5 năm chưa ra mắt phim mới nhưng lượng view của nam diễn viên vẫn là rất khủng. 

Với 8 bộ phim, có thể kể tới một vài dự án hot như Thiên Cổ Quyết Trần (2021), Thượng Thực (2022) và chắc chắn không thể bỏ sót Diên Hi Công Lược (2018) - hiện tượng màn ảnh giúp Hứa Khải được khán giả nhớ mặt điểm tên, cũng là tác phẩm đóng góp lượng view lớn nhất cho tổng số 15.3 tỷ lượt xem, qua đó xuất sắc ngồi chễm chệ tai vị trí số 1. 

Điểm mặt top lượt xem cao nhất của lứa diễn viên hậu 95: Triệu Lộ Tư thua xa Vương Nhất Bác, vị trí đứng nhất thuộc về cái tên ít ai ngờ tới? - Ảnh 2
Vị trí thứ 2 của Quan Hiểu Đồng khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Người tiếp theo gây sốc không kém chính là Quan Hiểu Đồng. Theo đó, bạn gái Lộc Hàm có 5 bộ phim với tổng view 11.4 tỷ. Tuy nhiên, các fan rõ ràng có lý do không phục bởi lẽ các dự án có sự xuất hiện của nữ diễn viên đều không có điểm nhấn nào đặc biệt. 

Lên sóng tới 5 phim, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có 2 bộ thực sự đạt thành tích tốt hơn cả. Năm 2019, dự án đam cải Trần Tình Lệnh trình làng và ngay lập tức khuấy đảo màn ảnh nhỏ trên đất Đại lục và nước ngoài. 

Điểm mặt top lượt xem cao nhất của lứa diễn viên hậu 95: Triệu Lộ Tư thua xa Vương Nhất Bác, vị trí đứng nhất thuộc về cái tên ít ai ngờ tới? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư chỉ đứng ở vị trí thứ 8 dù có một năm khá đỗi thành công - Ảnh: Internet

Không chỉ giúp nền tảng kiếm bộn tiền mà danh tiếng của Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng tăng lên đáng kể. Đây cũng là tác phẩm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp mỹ nam 9x kể từ khi lấn sân sang diễn xuất đến giờ. 

Nếu như dàn tiểu sinh lứa 95 có Hứa Khải chăm nhập đoàn, phim chiếm sóng đều đặn mỗi năm, thì bên nữ có Triệu Lộ Tư. 

BXH tổng lượng view các bộ phim của dàn diễn viên lứa 95 từ năm 2017 - 2022: 

1. Hứa Khải 

2. Quan Hiểu Đồng 

3. Vương Nhất Bác 

4. Ngô Lỗi 

5. Tăng Thuấn Hy 

6. Hình Chiêu Lâm 

7. Quách Kỳ Lân 

8. Triệu Lộ Tư 

9. Trương Tuyết Nghênh 

10. Tống Uy Long 

11. Trần Phi Vũ

12. Lưu Hạo Nhiên 

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Cư dân mạng đang lan truyền thông tin cho biết Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và Dương Dương sẽ cùng xuất hiện trong một sự kiện vào tháng 9 này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Hứa Khải Quan Hiểu Đồng sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư được đôn lên tuyến 1, dân tình đồng thanh 'chê'

Xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư được đôn lên tuyến 1, dân tình đồng thanh 'chê'

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ?

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình học sinh của Triệu Lộ Tư xinh đẹp xuất sắc, fan phấn khích háo hức chờ phim ra mắt

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình học sinh của Triệu Lộ Tư xinh đẹp xuất sắc, fan phấn khích háo hức chờ phim ra mắt

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất?

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất?

Hot lên trở lại chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng phải vận rủi khi có khả năng mất luôn cả sự nghiệp?

Hot lên trở lại chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng phải vận rủi khi có khả năng mất luôn cả sự nghiệp?

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI