Điểm mặt top lượt xem cao nhất của lứa diễn viên hậu 95: Triệu Lộ Tư thua xa Vương Nhất Bác, vị trí đứng nhất thuộc về cái tên ít ai ngờ tới?

Dẫu cho vừa có một vài dự án phim thành công xuất sắc nhưng mắt Triệu Lộ Tư so với Vương Nhất Bác, Ngô Lỗi hay Hứa Khải vẫn đạt thành tích khiêm tốn.

Vừa qua, bảng Vân Hợp thống kê lượng view từ năm 2017 - 2022 của dàn diễn viên Hoa ngữ hậu 95 đã chính thức lộ diện. Không nằm ngoài dự đoán, góp mặt trong danh sách đều là những gương mặt nổi bật, có tiềm năng như Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi... Thành công vượt bậc của Diên Hi Công Lược đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của Hứa Khải - Ảnh: Internet Dẫu vậy bảng danh sách này vân khiến cho nhiều người phải cảm thấy ngạc nhiên, tiêu biểu như trường hợp của Hứa Khải dù cho anh này đã có 5 năm chưa ra mắt phim mới nhưng lượng view của nam diễn viên vẫn là rất khủng.

Với 8 bộ phim, có thể kể tới một vài dự án hot như Thiên Cổ Quyết Trần (2021), Thượng Thực (2022) và chắc chắn không thể bỏ sót Diên Hi Công Lược (2018) - hiện tượng màn ảnh giúp Hứa Khải được khán giả nhớ mặt điểm tên, cũng là tác phẩm đóng góp lượng view lớn nhất cho tổng số 15.3 tỷ lượt xem, qua đó xuất sắc ngồi chễm chệ tai vị trí số 1. Vị trí thứ 2 của Quan Hiểu Đồng khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet Người tiếp theo gây sốc không kém chính là Quan Hiểu Đồng. Theo đó, bạn gái Lộc Hàm có 5 bộ phim với tổng view 11.4 tỷ. Tuy nhiên, các fan rõ ràng có lý do không phục bởi lẽ các dự án có sự xuất hiện của nữ diễn viên đều không có điểm nhấn nào đặc biệt.

Lên sóng tới 5 phim, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có 2 bộ thực sự đạt thành tích tốt hơn cả. Năm 2019, dự án đam cải Trần Tình Lệnh trình làng và ngay lập tức khuấy đảo màn ảnh nhỏ trên đất Đại lục và nước ngoài. Triệu Lộ Tư chỉ đứng ở vị trí thứ 8 dù có một năm khá đỗi thành công - Ảnh: Internet Không chỉ giúp nền tảng kiếm bộn tiền mà danh tiếng của Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng tăng lên đáng kể. Đây cũng là tác phẩm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp mỹ nam 9x kể từ khi lấn sân sang diễn xuất đến giờ. Nếu như dàn tiểu sinh lứa 95 có Hứa Khải chăm nhập đoàn, phim chiếm sóng đều đặn mỗi năm, thì bên nữ có Triệu Lộ Tư. BXH tổng lượng view các bộ phim của dàn diễn viên lứa 95 từ năm 2017 - 2022: 1. Hứa Khải 2. Quan Hiểu Đồng 3. Vương Nhất Bác 4. Ngô Lỗi 5. Tăng Thuấn Hy 6. Hình Chiêu Lâm 7. Quách Kỳ Lân 8. Triệu Lộ Tư 9. Trương Tuyết Nghênh 10. Tống Uy Long 11. Trần Phi Vũ 12. Lưu Hạo Nhiên

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