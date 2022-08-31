Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ?

Sao quốc tế 31/08/2022 16:39

Triệu Lộ Tư gây sốt với vẻ ngoài quyến rũ khi di chuyển đến Bắc Kinh hội ngộ Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn.

Tinh Hán Xán Lạn đã, đang và sẽ luôn bộ phim khiến khán giả phải cảm thấy tiếc nuối nhất trong năm 2022 này khi phải nói lời tạm biệt bởi lẽ không chỉ mang đến một câu chuyện xuất sắc với các tình tiết phù hợp mà sự tương tác giữa cặp đôi chính Triệu Lộ TưNgô Lỗi cũng là nguyên nhân lớn khiến netizen tỏ ra tiếc nuối.

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ? - Ảnh 1
 Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sân bay - Ảnh: Internet

Mới đây vào ngày 30/8, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có dịp di chuyển đến Bắc Kinh - Trung Quốc để tham gia tiệc mừng công phim Tinh Hán Xán Lạn.  Xuất hiện tại sân bay 'mỹ nhân xuyên không' khiến khán giả xuýt xoa với vẻ ngoài rạng rỡ, đặc biệt là phong cách sexy khác hẳn thường ngày. 

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ? - Ảnh 2
Dù bịt khẩu trang nhưng dân tình vẫn tỏa ra xuýt xoa trước nhan sắn xinh đẹp của cô nàng - Ảnh: Internet

Nữ chính Tinh Hán Xán Lạn khoe khéo bờ vai gợi cảm, phần cổ thiên nga quyến rũ với chiếc áo nửa kín - nửa hở. Điều này giúp cho cô nàng khoe vừa đủ nhưng vẫn mang đến sức sát thương cực cao dành cho các fan của mình. 

Bộ ảnh Triệu Lộ Tư trên đường bay đến Bắc Kinh được phòng làm việc và người qua đường chia sẻ rầm rộ trên Weibo và nhận được nhiều lời khen có cánh của khán giả. 

Bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lộ Tư 'hẹn hò' Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn: Nhan sắc xinh ra sao mà khiến nhiều người trầm trồ? - Ảnh 3
Ngô Lỗi cũng có mặt tại sân bay - Ảnh: Internet

Đối đầu với Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết trên đường đua phim ảnh Hoa ngữ 2022, Tinh Hán Xán Lạn được xem là một đối thủ đáng gờm khi ghi nhận loạt thành tích khủng. Trong đó, vai diễn Trình Thiếu Thương trong phim được đánh giá là bước tiến mới về diễn xuất của Triệu Lộ Tư sau Thả Thí Thiên Hạ.

Từ những tập đầu tiên của bộ phim lên sóng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã được đánh giá là cặp đôi vô cùng ăn ý. Thậm chí, nhiều người cho biết mình đã “quay xe” sau khi thưởng thức bộ phim dù ban đầu họ đã rất hoài nghi về nội dung và năng lực của dàn cast chính. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tinh Hán Xán Lạn sao Châu Á sao Hoa Ngữ

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