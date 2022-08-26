Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất?

Sao quốc tế 26/08/2022 11:55

Trong Tinh Hán Xán Lạn, nhân vật Trình Thiếu Thương đã trải qua tới 3 mối tình.

Tinh Hán Xán Lạn đã kết thúc nhưng vẫn để lại nhiều dư âm. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chưa thoát được chuyện tình vừa ngược vừa sủng của Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Nhưng ngoài Lăng Bất Nghi, Trình Thiếu Thương từng suýt cưới 2 người đàn ông khác. Người đầu tiên là Lâu Nghiêu (Dư Thừa Ân), người thứ hai là Viên Thận (Lý Quân Nhuệ).

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất? - Ảnh 1
3 chàng trai trong phim Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet 

Cả 3 chàng trai này đều có điểm chung bước qua đời cô nàng Trình Thiếu Thương và đã để lại cho cô những ký ức khó quên. Cụ thể, Lâu Nghiêu hiền lành nho nhã, vô tình mến mộ tính cách phóng khoáng tự do của Trình Thiếu Thương. Hai người cũng có một đoạn tình cảm, dù cho không được kéo dài nhưng cũng đã để lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ cho nữ chính.

Thời điểm đó, Trình Thiếu Thương không biết thế nào gọi là yêu. Cô chỉ nghĩ rằng, đời này kiếm một chàng trai tốt rồi lấy làm chồng. 

Vừa hay đúng lúc ấy, cô gặp được người thật thà dễ mến là Lâu Nghiêu. Nhưng duyên của hai người cũng ngắn, dù đã có hôn sự nhưng dường như số phận mãi không thể để họ đễn với nhau. 

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất? - Ảnh 2
Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương - Ảnh: Internet

Sau khi từ hôn nhà họ Lâu, Trình Thiếu Thương lại rơi vào lưới tình của Lăng Bất Nghi. Lần này, cô thực sự đã biết yêu và hiểu được khi yêu sẽ đau khổ như thế nào. Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương từng có tình yêu nổi tiếng nhất nhì kinh thành. Nhưng vì mối thù năm xưa, anh đã quyết tâm rửa hận để phải đi đày 5 năm.

Từng ấy năm Trình Thiếu Thương xa Lăng Bất Nghi, Viên Thận vẫn luôn ở bên cô. Viên công tử tính tình giảo hoạt, thâm sâu khó dò. Tuy nhiên, anh lại có một tình yêu thủy chung với thứ nữ nhà họ Trình.

Viên Thận yêu Trình Thiếu Thương từ lâu nhưng chưa thể bày tỏ hoặc nói một cách khác anh không biết bày tỏ tình cảm của mình với người con gái mà mình yêu như thế nào. Bằng chứng là đối với Trình Thiếu Thương, anh là tên độc mồm độc miệng. Nhưng ít ai biết rằng, đó là cách để anh tiếp cận người mình thương.

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất? - Ảnh 3
Viên Thận - Ảnh: Internet 

Tình cảm Viên Thận dành cho Trình Thiếu Thương có thể sánh cùng trời đất. Vì cô, anh quyết định không lấy vợ cả đời tiếc thay tình cảm vốn không phải là điều có thể hy sinh là chắc chắn có được nên nhiều người cho rằng anh chàng hẳn là nhân vật đáng thương nhất trong phim. 

Trình Thiếu Thương từng có đoạn tình cảm ngây ngô với Lăng Nghiêu. Cô cũng yêu như "chết đi sống lại" cùng Lăng Bất Nghi. Tuy nhiên, cô lại dửng dưng trước tình yêu của Viên Thận. Do đó, anh mới là người đau khổ nhất trong phim.

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