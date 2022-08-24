Tinh Hán Xán Lạn đã hết từ lâu nhưng fan vu đu couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, có hành động phản cảm khiến nhiều người lên tiếng

Cộng đồng người hâm mộ tăng giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp diễn viên. Tuy nhiên việc quá u mê thần tượng đôi khi cũng dẫn đến những việc khá phiền toái cho cặp đôi.

Hiệu ứng mạnh mẽ của Tinh Hán Xán Lạn đã nâng tầm nổi tiếng của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư . Không chỉ fan độc duy (yêu thích riêng một người) mà cả hai còn sở hữu lượng fan couple đông đảo.

Ở dự án này, anh bắt cặp với đàn chị Châu Vũ Đồng. Cả hai cách nhau 5 tuổi và sẽ tạo nên chuyện tình chị em vừa lãng mạn vừa ngọt ngào.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều bước vào dự án mới. Nếu người đẹp họ Triệu đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu thì Ngô Lỗi cũng tham gia Tình Yêu Mà Thôi.

Tuy nhiên, fan couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư dường như chưa thể chấp nhận chuyện nam tài tử nên duyên với người khác. Vì vậy họ đã có những hành động không đẹp khi mang những tấm poster có chứa hình của cặp đôi chính Tinh Hán Xán Lạn đến phim trường của nam diễn viên trong Tinh Yêu Mà Thôi.

fan mang băng rôn đến cổ vũ anh chàng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng việc fan cầm đèn led ghi tên Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư đến phim trường Tình Yêu Mà Thôi không được hoan nghênh. Đa số cư dân mạng đều lên án hành động này vì cho rằng nó thiếu tế nhị:

- Ngô Lỗi đi quay phim mới và cần không gian riêng tư nhưng fan cầm bảng đèn led ghi tên bạn diễn phim cũ như đúng rồi, mình ngại dùm luôn ấy

Vẫn có một bộ phận lên tiếng bênh vực vì cho rằng fan chỉ đứng ở lề đường giơ bảng. Bên cạnh đó, người này cũng cầm đèn led khi Ngô Lỗi đã tan làm. Nhưng cư dân mạng vẫn cảm thấy hành động này là không thích hợp.

Dù sao Tinh Hán Xán Lạn cũng đã kết thúc. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều có những dự án mới cho riêng mình. Fan của cặp đôi có yêu thích thì cũng nên tôn trọng và cho thần tượng không gian riêng tư.