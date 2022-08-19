Cái kết trọn vẹn của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hạnh phúc viên mãn, netizen tâm đắc khen ngợi không ngớt

Sao quốc tế 19/08/2022 15:01

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tiếp tục gây thương nhớ đến với khán giả.

Tinh Hán Xán Lạn là một tác phẩm thành công của Triệu Lộ TưNgô Lỗi. Bộ phim gây ấn tượng bởi kịch bản hay, diễn viên có màn thể hiện xuất sắc không màu mè nhưng lại mang đến cảm giác thực sự lôi cuốn dành cho người xem. 

Trong quá trình phát sóng, tác phẩm này liên tục được thảo luận. Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng tăng cao hơn trước. Trải qua từng cung bậc cảm xúc mà bộ phim mang lại khán giả hơn lúc nào hết đang cảm thấy hụt hẫng khi phim cuối cùng đã nói lời tạm biệt với người hâm mộ. 

Cái kết trọn vẹn của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hạnh phúc viên mãn, netizen tâm đắc khen ngợi không ngớt - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã mang đến một bộ phim tuyệt vời cho khán giả - Ảnh: Internet 

Sau khi phần 2 - Nguyệt Thăng Hải Thượng phát sóng, phim đã lọt top 3 bảng kéo hội viên mới của nền tảng này. Đồng thời, đây cũng là tác phẩm có lượt kéo hội viên cao nhất trong năm nay của Tencent.

Trước phát sóng, phim từng dính nhiều ồn ào về vấn đề trang phục. Ngoài ra, danh tiếng của Triệu Lộ Tư vào thời điểm đó không được tốt. Do vậy, nhiều người đánh giá khá thấp về độ nổi của tác phẩm này.

Cái kết trọn vẹn của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hạnh phúc viên mãn, netizen tâm đắc khen ngợi không ngớt - Ảnh 2
Dân mạng khen ngợi nức nở Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet 

Nhưng với thành tích hiện nay, Tinh Hán Xán Lạn được xem là phim có thành tích tốt. Nhiều người từng ít khi xem phim cổ trang nhưng vẫn dành những lời khen có cánh dành cho bộ phim. 

Trên các diễn đàn, cư dân mạng liên tục để lại nhận xét tích cực dành cho Tinh Hán Xán Lạn:

- Kịch bản phim này hay, đáng xem. Mình là khán giả đơn thuần nên không bình luận vì diễn viên, chỉ chấm điểm kịch bản thôi. Không biết là do tiểu thuyết gốc hay do biên kịch nhưng mình chấm điểm cao cho kịch bản.

- Tinh Hán Xán Lạn nội dung sâu sắc, cuốn hút, từ hậu kỳ đến các diễn viên đều tốt. Mình chưa xem bộ phim nào hay và xuất sắc như thế.

- Diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong phim ở mức tròn vai chứ không phải hay, nhưng bộ này thật sự là kịch bản với biên kịch hay, tinh tiết lối cuốn.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã kết thúc trong sự khen ngợi và yêu thích của khán giả.

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