Đọ tài diễn xuất cảnh khóc xem ai xuất sắc hơn: Triệu Lộ Tư và Dương Tử bất phân thắng bại

Netizen vừa có màn so sánh cảnh khóc của Dương Tử và Triệu Lộ Tư xem ai đóng đạt hơn và kết quả khiến ai nấy cũng phải kinh ngạc.

Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là 2 bộ phim làm mưa làm gió trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua tại Cbiz. Netizen không khỏi đặt lên bàn cân so sánh diễn xuất của hai nữ diễn viên Dương Tử và Triệu Lộ Tư. Trước khi Tinh Hán Xán Lạn ra mắt hẳn phần đông người hâm mộ đều sẽ dễ dàng chọn ra nhân vật dành chiến thắng trong cuộc đọ sức này đó chính là Dương Tử bởi cô nàng đang sở hữu trong tay rất nhiều tác phẩm đình đám và luôn được coi là nữ diễn viên thực lực từ khi còn nhỏ. Trong khi đó ở chiều ngược lại, Triệu Lộ Tư lại tỏ ra lép về hoàn toàn so với mỹ nhân họ Dương.



Phân cảnh lấy đi nước mắt khán giả của Dương Tử - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy mà xem thường Triệu Lộ Tư hẳn netizen sẽ phải cảm thấy sai lầm. Trong bài viết so sánh của blogger nổi tiếng cùng là cảnh khóc nhưng mỗi người một vẻ, khiến cư dân mạng "đau đầu" không biết chọn ai diễn đỉnh nhất. Trầm Vụn Hương Phai vốn có nhiều cảnh ngược luyến tàn tâm. Nếu Thành Nghị phải "uống siro" đều đều thì Dương Tử cũng phải diễn kha khá cảnh khóc.

Cảnh khóc của Dương Tử vừa thảm thiết vừa uất nghẹn, dễ khơi gợi cảm xúc trong lòng người xem. Đa phần netizen đều phải cảm thán diễn xuất của cô nàng trong phân cảnh này. Triệu Lộ Tư có màn diễn xuất nhập thần - Ảnh: Internet Không giống như Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại khóc theo kiểu mắt rưng rưng ngấn lệ. Mặc dù không gào thét và quá tỏ ra đau đớn như đàn chị nhưng Triệu Lộ Tư cũng được khen ngợi có nét diễn xuất thần bởi cô nàng không có gì lộ vẻ gồng mình lên trong diễn xuất cả. Mặc dù khóc theo kiểu nào, trong bối cảnh gì thì cả Dương Tử, Triệu Lộ Tư đều đã hoàn thành xuất sắc. Mỗi người một vẻ khiến anti-fan cũng khó lòng chê bai.

Đóng quá đạt với Triệu Lộ Tư, fan Ngô Lỗi lo sợ nam diễn viên khó kết duyên với người khác thành công Việc kết hợp quá ấn tượng với Triệu Lộ Tư khiến fan của Ngô Lỗi lo sợ thần tượng rất khó tạo hiệu ứng cặp đôi với bạn diễn khác sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc.

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