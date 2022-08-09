Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói

Thời điểm trước khi ra mắt khán giả, Tinh Hán Xán Lạn chưa bao giờ được đánh giá cao trong mắt công chúng đơn giản vì đây là bộ phim có mức đầu tư thấp, cộng thêm dàn diễn viên trẻ tuổi như Ngô Lỗi hay Triệu Lộ Tư - người vừa mới nhận hàng loạt chỉ trích sau thất bại của Thả Thí Thiên Hạ. Bỏ mặc ngoài tai những lời hoài nghi, phim dần chiếm được tình cảm của người xem và nhanh chóng trở thành phim hot trong vài tháng trở lại đây. Mới đây nhất, nam nữ chính trong phim là Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) đã gặt hái thành tích khủng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tinh Hán Xán Lạn xuất sắc xác lập thành tích khủng - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bảng xếp hạng nhiệt độ phim ảnh, Tinh Hán Xán Lạn vượt lên xếp ở vị trí đầu tiên với 87.18 điểm. Trong khi đó, nhân vật của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng đã chính thức phá 9 điểm trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật. Vai diễn Lăng Bất Nghi của Ngô Lỗi xếp hạng 1 với 9.07 điểm còn Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đóng là 9.02 ở vị trí thứ 2.