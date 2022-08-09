Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chính thức phá 9 trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật không khỏi gây bất ngờ cho nhiều người, đặc biệt là fan của Dương Tử.
- Tinh Hán Xán Lạn làm chao đảo màn ảnh Cbiz chưa đủ hay sao? Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi còn khiến fan bấn loạn với hành động ngọt ngào
- Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, netizen liên tục vỗ tay chúc mừng nhưng liệu chừng đó đã giúp Triệu Lộ Tư sánh ngang các tượng đài Cbiz?
Thời điểm trước khi ra mắt khán giả, Tinh Hán Xán Lạn chưa bao giờ được đánh giá cao trong mắt công chúng đơn giản vì đây là bộ phim có mức đầu tư thấp, cộng thêm dàn diễn viên trẻ tuổi như Ngô Lỗi hay Triệu Lộ Tư - người vừa mới nhận hàng loạt chỉ trích sau thất bại của Thả Thí Thiên Hạ. Bỏ mặc ngoài tai những lời hoài nghi, phim dần chiếm được tình cảm của người xem và nhanh chóng trở thành phim hot trong vài tháng trở lại đây. Mới đây nhất, nam nữ chính trong phim là Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) đã gặt hái thành tích khủng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Cụ thể, trong bảng xếp hạng nhiệt độ phim ảnh, Tinh Hán Xán Lạn vượt lên xếp ở vị trí đầu tiên với 87.18 điểm. Trong khi đó, nhân vật của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng đã chính thức phá 9 điểm trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật. Vai diễn Lăng Bất Nghi của Ngô Lỗi xếp hạng 1 với 9.07 điểm còn Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đóng là 9.02 ở vị trí thứ 2.
Với thành tích khủng này các fan của Tinh Hán Xán Lạn tỏ ra vô cùng tự hào bởi sau những lời dèm pha và dè biểu cuối cùng họ đã chứng minh cho tất cả thấy không cần đỉnh lưu nổi tiếng, dự án vẫn có thể thành công một cách mỹ mãn.
Trái ngược với thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn, Trậm Vụn Hương Phai của Dương Tử lại ngụt lặn ở nữa sau bảng xếp hạng và bị chê bai khá nhiều. Có ý kiến cho rằng đây là tác phẩm nối tiếp chuỗi thất bại của Dương Tử và Thành Nghị trên màn ảnh nhỏ. Nguyên nhân khiến dự án này đạt thành tích không mấy khả quay là bởi nội dung quá cũ, nhàm chán và đặc biệt là nhan sắc và diễn xuất xuống cấp của nam nữ chính.
Hiện Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn đang là 2 dự án phim được nhiều khán giả quan tâm nhất. Tạm thời, cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư đang thắng thế trước Dương Tử - Thành Nghị trên mọi bảng xếp hạng.