Triệu Lộ Tư và nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào ở tuổi 17 khiến netizen không tiếc lời khen ngợi

Sao quốc tế 07/08/2022 11:45

Nhan sắc tuổi 17 của Triệu Lộ Tư khiến nhiều người bị say đắm vì quá đẹp.

Việc Tinh Hán Xán Lạn đang làm mưa làm gió khắp các trang mạng xã hội Cbiz giúp cho tên tuổi của Triệu Lộ Tư được nhiều người tỏ ra quan tâm hơn trước khá nhiều. 

Triệu Lộ Tư và nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào ở tuổi 17 khiến netizen không tiếc lời khen ngợi - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư xuất hiện trên bìa tạp chí năm 17 tuổi  bất ngờ được đào lại và nổ ra một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Có thể thấy nhan sắc của cô nàng đã được bộc lộ từ khi còn là học sinh cấp 3, khi từng đường nét trên khuôn mặt của cô nàng được đánh giá là vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào. 

Triệu Lộ Tư và nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào ở tuổi 17 khiến netizen không tiếc lời khen ngợi - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân xuyên không ở tuổi 17 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó cũng có nhiều fan cảm thán, tiếc nuối cho nhan sắc trong trẻo này, cho rằng cô nàng chắc chắn sẽ được yêu mến hơn nếu không có tính cách “trà xanh”, chuyên lấy tên các tiền bối đi trước để "cọ nhiệt" hoặc "xào couple", lót đường cho sự nổi tiếng của mình.

Triệu Lộ Tư và nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào ở tuổi 17 khiến netizen không tiếc lời khen ngợi - Ảnh 3Triệu Lộ Tư và nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào ở tuổi 17 khiến netizen không tiếc lời khen ngợi - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư và nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào ở tuổi 17 khiến netizen không tiếc lời khen ngợi - Ảnh 5
Nhan sắc của cô nàng ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư vốn là một richkid chính hiệu, có cuộc sống nhiều người mơ ước. Sau khi theo học ngành thời trang và kinh doanh, cô nàng thử sức với diễn xuất và lập tức để lại ấn tượng mạnh cho khán giả. 

Sau thành công của Phượng Tù Hoàng, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Triệu Lộ Tư dính phải loạt scandal liên quan đến tính cách không mấy tốt đẹp và bị gán cho danh xưng “Em gái trà xanh”. Tuy nhiên, bỏ mặt ngoài tai những điều không hay ho đó, cô nàng vẫn đang từng bước chứng minh thực lực tại Cbiz. 

 

Hiện tại Triệu Lộ Tư đang là một trong những minh tinh hot nhất nhì Cbiz, liên tục ra mắt những dự án phim nổi bật như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn... hợp tác cùng dàn nam thần nổi tiếng, có quốc dân độ cao như Dương Dương, Ngô Lỗi...

 

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