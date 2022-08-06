Triệu Lộ Tư có thật sự là người chảnh chọe như người ta vẫn thường nói?

Mới đây những người trong đoàn làm phim Tinh Hán Xán Lạn đã có những chia sẻ về con người thật của Triệu Lộ Tư không khỏi làm nhiều người phải bất ngờ.

Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên sở hữu nhiều bộ phim ăn khách khi tuổi đời còn trẻ. Tuy nhiên, cô từng vướng vào nhiều ồn ào khiến hảo cảm công chúng đi xuống.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện tin đồn tiêu cực về Triệu Lộ Tư. Một số người còn cho rằng cô nàng bị mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe với những người xung quanh.

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Sau khi tham gia Tinh Hán xán Lạn, người đẹp họ Triệu dần lấy lại cảm tình của khán giả. Bạn diễn trong phim cũng chia sẻ nhiều câu chuyện đẹp về nữ diễn viên. Trong livestream mới đây, diễn viên Vương Nhã Giai (thủ vai Liên Phòng) đã nhắc đến Triệu Lộ Tư. Theo Vương Nhã Giai, người đẹp họ Triệu là người tình cảm và ấm áp.

Khi quay phim, Triệu Lộ Tư thường mang bánh ngọt của cửa hàng đến cho mọi người. Đôi khi, trợ lý của nữ diễn viên sẽ gõ cửa xe của Vương Nhã Giai để gửi bánh. Các loại bánh Triệu Lộ Tư gửi tặng đều rất ngon.

Vương Nhã Giai - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cả hai còn có một kỷ niệm khiến Vương Nhã Giai cảm thấy ấm lòng. Đó là khi nữ diễn viên họ Vương đến kỳ sinh lý, bụng cô đau dữ dội đến mức không thể thẳng lưng.

Vì vội đến trường quay nên cô không kịp uống thuốc giảm đau. Thấy vậy, Triệu Lộ Tư đã gọi trợ lý lấy viên giảm đau mang đến cho Vương Nhã Giai. Sau khi về nhà, Triệu Lộ Tư tiếp tục chuẩn bị cả hộp thuốc để đưa cho bạn diễn.

Trước những lời chia sẻ từ Vương Nhã Giai, một số netizen cho rằng họ đã ánh nhìn khác hoàn toàn về con người của ''mỹ nhân xuyên không''.

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