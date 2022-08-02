Tinh Hán Xán Lạn xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt xem nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ bị chê bai?

Sao quốc tế 02/08/2022 17:45

Dù đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn bị chê bai không thương tiếc.

Dù không được đánh giá cao ngay từ thời điểm ra mắt nhưng Tinh Hán Xán Lạn dần dàn đã chứng minh trong mắt người hâm mộ đây là một bộ phim đãng xem nhất ở thời điểm này. Tuy nhiên, dẫu cho có được nhiều thành công vang dội nhưng đối với những khán giả khó tính họ vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về phim, đặc biệt là cặp đôi diễn viên chính Triệu Lộ TưNgô Lỗi

Trước hết phải nói đến tạo hình của Triệu Lộ Tư. Kiểu tóc ngôi giữa khiến nữ diễn viên "dừ" đi trông thấy. Có lẽ đây là tạo hình cổ trang xấu nhất của cô nàng từ trước đến nay. 

Tinh Hán Xán Lạn xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt xem nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ bị chê bai? - Ảnh 1
Tạo hình của cặp đôi khiến fan không mấy ấn tượng - Ảnh: Internet 

Không chỉ bị phàn nàn về ngoại hình, fan cũng đặt ra quan ngại cho Triệu Lộ Tư. Tuy đây là bộ phim thành công nhưng cũng giống như các bộ trước nữ diễn viên từng đóng, đều là phim chiếu mạng, nặng tính giải trí, thương mại. 

Người hâm mộ cho rằng nếu tiếp tục định hướng sự nghiệp như vậy, Triệu Lộ Tư sẽ khó có cơ hội bứt phá trong tương lai. 

Về phía Ngô Lỗi, cân nặng của anh chàng cũng được netizen đem ra bàn tán khi cho rằng việc giảm cân ''thần tốc'' khiến cho khuôn mặt của nam diễn viên bị mất đi sự cân đôi và trông kém sắc hơn hẳn so với thời điểm trước đây. 

Tinh Hán Xán Lạn xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt xem nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ bị chê bai? - Ảnh 2
Gương mặt hốc hác của Ngô Lỗi - Ảnh: Internet 

Dù vậy, nhiều người vẫn lên tiếng bênh vực mỹ nam 9x, do nhân vật Ngô Lỗi đóng là tướng quân "thiện chiến", nên hình tượng như vậy hoàn toàn hợp lý và ổn áp. 

Bỏ qua tất cả những khuyết điểm trên, Tinh Hán Xán Lạn vẫn là bộ phim đáng xem trong mùa hè này. Không còn nhiều yếu tố hài hước như trong phần 1, dự kiến phần 2 sẽ là loạt tình tiết ngược thấu tâm can đôi chính Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) - Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư). 

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