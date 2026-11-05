Lưu Khải Uy tình tứ bên bạn gái kém 20 tuổi

Trước đó một tuần, Lưu Khải Uy và bạn gái cũng cùng tham dự tiệc hóa trang Halloween tại sân pickleball ở Kwun Tong, Hong Kong. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều người bạn thân thiết như Giang Nhược Lâm, Tiêu Nhuận Bang. Các khách mời chuẩn bị trang phục với nhiều tạo hình khác nhau, tạo nên không khí vui vẻ, náo nhiệt.

Ngày 3/11, Lê Kỷ Quân chia sẻ loạt hình ảnh tham dự một buổi tiệc cùng bạn trai trên trang cá nhân. Trong một bức ảnh, Lưu Khải Uy vòng tay ôm cổ bạn gái từ phía sau khi cả hai ngồi cạnh nhau ở góc phòng. Nam diễn viên và người đẹp đều nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện sự thoải mái, gần gũi. Ở khoảnh khắc khác, hai người ôm nhau trên ghế sofa, vừa trò chuyện vừa tham gia các trò chơi cùng bạn bè.

Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân công khai chuyện tình cảm hôm 20/10, sau khi bị truyền thông bắt gặp nắm tay nhau tại Cửu Long Loan. Nam diễn viên tiết lộ cả hai quen biết thông qua môn quần vợt và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu nhờ có chung sở thích. Trong khi đó, Lê Kỷ Quân cho biết mối quan hệ phát triển tự nhiên, mang đến cho cô cảm giác vui vẻ.

Theo tạp chí East Week, mỗi khi Lưu Khải Uy trở về Hong Kong, cả hai thường chơi pickleball cùng nhau vài lần mỗi tuần. Sau thời gian tìm hiểu, họ cũng dần hòa nhập vào vòng tròn bạn bè của đối phương. Chuyện tình mới được cho là giúp nam diễn viên thêm vui vẻ, trẻ trung. Anh duy trì thói quen tập luyện, chăm sóc vóc dáng và giữ vẻ ngoài phong độ ở tuổi ngoài 50.

Lê Kỷ Quân là người mẫu, diễn viên kiêm người dẫn chương trình tại Hong Kong. Cô được chú ý khi trở thành gương mặt quảng cáo thế hệ thứ tư của công ty tài chính PrimeCredit. Ngoài hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn kinh doanh thương hiệu bánh ngọt riêng. Cô từng tham gia bộ phim Dạ Vương, có sự góp mặt của Hoàng Tử Hoa và Trịnh Tú Văn, ra rạp hồi đầu năm. Tháng 7 vừa qua, cô kết thúc mối tình kéo dài sáu năm với bạn trai ngoài ngành giải trí.

Về phía Lưu Khải Uy, nam diễn viên được khán giả biết đến qua các tác phẩm như Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Dương Mịch. Cả hai quen nhau khi hợp tác trên phim trường, kết hôn năm 2014 và đón con gái đầu lòng vào năm 2016. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài bốn năm trước khi họ tuyên bố ly hôn. Sau khi cha mẹ chia tay, con gái cặp sao sinh sống tại Hong Kong dưới sự chăm sóc của ông bà nội.