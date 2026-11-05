Châu Tấn tái hợp đạo diễn Trần Khả Tân sau 21 năm, thử sức với vai diễn nặng tâm lý ở tuổi 52

Sao quốc tế 05/11/2026 13:33

Sự trở lại của Châu Tấn trong bộ phim Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn (The Road Not Taken) đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh Hoa ngữ.

Sự trở lại của Châu Tấn trong bộ phim Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn (The Road Not Taken) đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm do đạo diễn Trần Khả Tân thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Vương Kiêu, Điền Tráng Tráng, Lâm Hiểu Kiệt và Văn Kỳ. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Châu Tấn hợp tác với vị đạo diễn sau Nếu Như Yêu (2005) và Chào Em, Chi Hoa (2018).

Trong phim, Châu Tấn đảm nhận vai Thẩm Giai, một nữ MC từng có sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống riêng lại liên tiếp gặp biến cố. Hôn nhân đổ vỡ, mối quan hệ với con gái ngày càng xa cách, trong khi người cha phải đối diện với nguy cơ mắc bệnh di truyền. Mọi chuyện càng trở nên nghiệt ngã khi chính Thẩm Giai nhận được chẩn đoán làm đảo lộn cuộc đời mình.

Châu Tấn tái hợp đạo diễn Trần Khả Tân sau 21 năm, thử sức với vai diễn nặng tâm lý ở tuổi 52 - Ảnh 1

Ở tuổi 52, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp. Khác với những hình tượng hồn nhiên, linh hoạt từng làm nên tên tuổi, lần này Châu Tấn phải thể hiện một người phụ nữ mệt mỏi, lạnh lùng và chất chứa nhiều tổn thương sau những va đập của cuộc sống.

Đạo diễn Trần Khả Tân từng lo ngại nữ diễn viên sẽ gặp khó khăn khi hóa thân vào nhân vật này. Tuy nhiên, sau quá trình ghi hình, ông hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Nam đạo diễn đánh giá cao sự quyết liệt, tự nhiên trong cách diễn xuất của Châu Tấn, đồng thời cho rằng cô vẫn giữ được nét trong trẻo nhưng đã có thêm nhiều trải nghiệm để thể hiện những nhân vật trưởng thành, phức tạp hơn.

Chia sẻ tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51, Châu Tấn cho biết sau 20 năm, cảm giác làm việc cùng Trần Khả Tân vẫn rất tự do và sâu sắc. Cả hai thậm chí còn hẹn nhau tiếp tục thực hiện một bộ phim khác sau 10 năm nữa.

Châu Tấn tái hợp đạo diễn Trần Khả Tân sau 21 năm, thử sức với vai diễn nặng tâm lý ở tuổi 52 - Ảnh 2

Trước đó, Châu Tấn và Trần Khả Tân từng tạo dấu ấn với Nếu Như Yêu (2005), bộ phim ca nhạc có sự tham gia của Kim Thành Vũ và Cốc Lợi. Năm 2018, họ tiếp tục đồng hành trong Chào Em, Chi Hoa. Mỗi lần hợp tác đều đánh dấu một giai đoạn khác nhau trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn vừa có buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto và dự kiến phát hành tại Trung Quốc trong năm 2026. Với câu chuyện xoay quanh biến cố gia đình, bệnh tật và hành trình tìm lại bản thân, bộ phim được kỳ vọng tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Châu Tấn trên màn ảnh rộng.

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