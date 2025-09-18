Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

Sao quốc tế 18/09/2025 11:15

Mới đây, 1 blogger giải trí hàng đầu gây xôn xao khi cho biết hậu trường quay tác phẩm này cũng drama chẳng kém nội dung phim. Và người khiến dự án nổi giông bão chính là 'đại hoa đán' Châu Tấn.

Mới đây, mạng xã hội những ngày qua lan truyền tin đồn Châu Tấn bắt nạt các diễn viên trong đoàn phim Như Ý truyện. Những thông tin xoay quanh Châu Tấn gây xôn xao dư luận, kéo theo nhiều bàn tán. Mới đây, fanclub của nữ diễn gây chú ý khi lên tiếng bác bỏ những tin đồn trên.

Hội người hâm mộ cho rằng những tin đồn thất thiệt đã bị đẩy đi quá xa, gây ảnh hưởng tới danh dự của Châu Tấn. Thậm chí nhiều tài khoản lợi dụng việc này để chỉ trích, tấn công cô trên mạng.

Trước tin Hoắc Kiến Hoa bị Châu Tấn ép sửa kịch bản nhiều lần, đến mức bị đau dạ dày, fanclub giải thích thật ra anh bị khó chịu vì quá nhập tâm khi quay cảnh quan trọng - lễ tang của hoàng hậu tiền triều. Ngoài ra, cũng không có chuyện Châu Tấn ép xóa thoại của Hoắc Kiến Hoa như lời đồn thổi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, nam diễn viên còn gọi Châu Tấn là bạn thân, khen ngợi diễn xuất của cô.

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện' - Ảnh 1

Ngoài ra, dân mạng còn lan truyền tin Châu Tấn bắt nạt Lý Thuần (vai Lệnh Quý phi), khiến mẹ nữ diễn viên rơi nước mắt khi đến thăm con. Trước những bình luận chỉ trích, fanclub Châu Tấn làm rõ: Lý do mẹ Lý Thuần bật khóc là vì chứng kiến cảnh nhân vật Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi đóng) bắt nạt Ngụy Yến Uyển, nên bà thương con. Bản thân Lý Thuần nhiều lần chia sẻ Như Ý Truyện là trải nghiệm quý giá, còn có nhiều ảnh chụp thân thiết với Châu Tấn, đồng thời công khai ủng hộ phim mới của đàn chị.

 

Fanclub của ảnh hậu cũng phủ nhận chuyện cô nhiều lần ép đạo diễn Uông Tuấn vào thế khó, khiến ông mệt mỏi tới mức phải dùng thuốc ngủ. Uông Tuấn từng nói rõ, do quy mô đoàn phim quá lớn và quay suốt 9 tháng nên chịu áp lực nặng nề, buộc phải dùng thuốc để an giấc, không liên quan đến Châu Tấn. Ngược lại, ông còn khen cô chuyên nghiệp và cả hai có nhiều kỷ niệm hợp tác tốt.

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện' - Ảnh 2

Về tin đồn Châu Tấn tự ý sửa kịch bản, đổi stylist, fanclub giải thích việc xây dựng nhân vật Như Ý “không chủ động hãm hại người khác” là đề xuất của cô từ giai đoạn chuẩn bị kịch bản, sau đó được biên kịch và đạo diễn xem xét, thống nhất đưa vào, hoàn toàn không phải diễn viên tự tiện chỉnh sửa.

Việc cắt bớt các cảnh đấu đá trong cung là quyết định tập thể của ê-kíp, nhằm phục vụ nhịp kể chuyện và qua được khâu kiểm duyệt. Còn về tạo hình, ngay từ đầu nhân vật nữ chính đã do chuyên gia Trương Thúc Bình phụ trách, không hề có chuyện đổi stylist như lời đồn thổi.

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Sau khi giành giải thưởng danh giá Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 2025, nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi đã có buổi phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

'Gà cưng Châu Tấn' Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' khi thành đôi với Trần Triết Viễn

'Gà cưng Châu Tấn' Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' khi thành đôi với Trần Triết Viễn

Châu Tấn chia tay 'tình trẻ kém 13 tuổi' sau khi bị anh phụ tình, xem như 'máy ATM'?

Châu Tấn chia tay 'tình trẻ kém 13 tuổi' sau khi bị anh phụ tình, xem như 'máy ATM'?

Châu Tấn 'gây sốt' với nhan sắc tuổi 50: Khuôn mặt 'không có dấu vết thời gian', khoe vai nuột gợi cảm

Châu Tấn 'gây sốt' với nhan sắc tuổi 50: Khuôn mặt 'không có dấu vết thời gian', khoe vai nuột gợi cảm

Châu Tấn vẫn để lộ nếp nhăn ở tuổi 50 dù trang điểm kĩ càng, vẫn 'ghi điểm' nhờ điều này

Châu Tấn vẫn để lộ nếp nhăn ở tuổi 50 dù trang điểm kĩ càng, vẫn 'ghi điểm' nhờ điều này

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Danh tính 2 người tử vong trên ruộng lúa, nghi do điện bẫy chuột

Danh tính 2 người tử vong trên ruộng lúa, nghi do điện bẫy chuột

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát ngôn gây tranh cãi của Thành Nghị khi bị chê ở phim Phó Sơn Hải

Phát ngôn gây tranh cãi của Thành Nghị khi bị chê ở phim Phó Sơn Hải

Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ'

Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ'

Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen

Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen

Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ, tiết lộ 'trải nghiệm đáng sợ' khi đóng phim

Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ, tiết lộ 'trải nghiệm đáng sợ' khi đóng phim

Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc

Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc

'Phó sơn hải' của Thành Nghị bị nghi gian lận thành tích

'Phó sơn hải' của Thành Nghị bị nghi gian lận thành tích