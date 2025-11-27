Bắt gặp Đường Yên và La Tấn về nhà cùng nhau sau tang lễ của bố

Sao quốc tế 27/11/2025 16:37

Mới đây, cánh săn ản bắt gặp hình ảnh Đường Yên và La Tấn cùng nhau lên xe về nhà sau lễ tang của bố chồng.

Vừa qua, lễ tang cha của La Tấn, ông La Thuận Hy, được tổ chức tại Nghĩa trang Bát Bảo Sơn. Buổi lễ tiễn đưa diễn ra kín đáo, riêng tư, những người được mời đều đeo vòng tay vào dự lễ.

Sau đó, Đường Yên và La Tấn cùng nhau lên xe về nhà sau lễ tang. Sau khi xuống xe, hai người cùng nhau đi vứt rác, rồi cùng đi bộ về hướng nhà.

Bắt gặp Đường Yên và La Tấn về nhà cùng nhau sau tang lễ của bố - Ảnh 1

Sự xuất hiện của Đường Yên và cha cô trong lễ tang bố La Tấn đã gián tiếp bác bỏ tin đồn hôn nhân tan vỡ. Trước đó, mạng xã hội lan truyền tin đồn vợ chồng La Tấn - Đường Yên đang gặp trục trặc và họ đã ly thân được một năm rưỡi.

La Tấn được cho là đang sống ở Bắc Kinh, nơi anh tham gia đóng phim và chương trình truyền hình, còn Đường Yên làm việc ở Thượng Hải, con của họ đang được cha mẹ Đường Yên chăm sóc. Tin đồn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội nhưng cả hai bên đều chưa lên tiếng phản hồi.

Bắt gặp Đường Yên và La Tấn về nhà cùng nhau sau tang lễ của bố - Ảnh 2

 

Đường Yên và La Tấn quen biết khi cùng hợp tác trong bộ phim Cẩm Tú Vị Ương năm 2016. Sau khi phim hoàn thành, họ công khai mối quan hệ. Năm 2018, cặp sao tổ chức cưới tại Áo với sự tham gia của người thân và bạn bè. Năm 2020, Đường Yên sinh con gái đầu lòng. Hôn nhân của cặp sao từng được khen lý tưởng. Nhiều tờ báo đưa tin, Đường Yên chỉ tham gia một hoặc hai bộ phim truyền hình mỗi năm để dành thời gian cho các con, trong khi La Tấn về thẳng nhà sau khi quay phim và không bao giờ để con cho bảo mẫu...

Tuy nhiên, từ 2025, nhiều bằng chứng cho thấy sự tương tác của Đường Yên và La Tấn trên Weibo giảm dần và đến năm 2025 thì ngừng hẳn. Tuy nhiên, cả hai bên đều giữ im lặng về vấn đề riêng tư và không phản hồi về "tin đồn vô hại". Trước đó, La Tấn đã công khai lên án những người tung tin đồn về gia đình anh.

Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng

Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng

Mới đây, Đường Yên đã đăng bài lên group fan để thông báo hủy bỏ mọi hoạt động tổ chức sinh nhật vào ngày 6/12 tới.

